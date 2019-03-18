شاعرة الثورة السودانية ترد على حسين خوجلي بقصيدة قوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تولت الشاعرة السودانية الشابة مروة بابكر, أمر الرد على الصحفي السوداني الكبير حسين خوجلي, وذلك على خلفية تصريحه الذي أثار ضجة واسعة وقال فيه (نحن التيار الوطني الإسلامي العريض والذي يشكل 98% من أبناء السودان، باكر بيمرقوا، وباكر الجرذان دي بتدخل جحورها، وباكر بيرفعوا يدهم عن أولادنا ديل).

وبحسب المتابعات فإن رد الشاعرة التي اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم شاعرة الثورة جاء قوي وعبر قصيدة طويلة تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي قالت في جزء منها (تقول جرزان؟ الناس المرقت الشارع ؟ أنظف منك).

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الجدير بالذكر وبحسب موقع النيلين أن الأستاذ حسين خوجلي كان قد قال في مقطع فيديو وجد إنتشاراً غير مسبوق على منصات التواصل الإجتماعي، (نحن نريد أن نحافظ على السودان، ودايرين نقول للأقلية التي رفعت صوتها وتشق في حلاقيمها تريد أن تخوفنا، نحن حنمرق نحن حنؤمن السودان).

وأضاف حسين في المقطع المنقول من برنامجه على فضائية أمدرمان (نحن التيار الوطني الإسلامي العريض والذي يشكل 98% من أبناء السودان، باكر بيمرقوا، وباكر الجرذان دي بتدخل جحورها، وباكر بيرفعوا يدهم عن أولادنا ديل).

وأضاف حسين خوجلي بحسب مشاهدة محرر كوش نيوز للفيديو المرفق (ما بتحكمونا إستهبال، نحن ال 98% يا الخطيب ، يا عمر الدقير، نحن ال 98% يا شذاذ الأفاق).