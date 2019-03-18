رئيس الأركان الجزائرية: الجيش مسؤول عن إيجاد حل للأزمة وسيظل الحصن الحصين للوطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على أن الجيش “يستلهم قدرته من الشعب”، وأنه سيظل الحصن الحصين للوطن، مشيرا إلى إن أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من قبل أطراف أجنبية.

وقال صالح خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في بشار جنوب غربي البلاد، إن “الجيش والمؤسسة العسكرية ملتزمان بإيجاد الحلول المناسبة للأزمة في الجزائر، وهما مسؤولان عن ذلك”.

وأضاف، “لقد تخلل تاريخ الجزائر العديد من الأزمات والمحن ومر بفترات صعبة تعرض الشعب عبرها لأبشع صور الإجرام المقترفة في حقه طيلة فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم، وعانى بعد ذلك بجلد وصبر شديدين من ويلات الإرهاب الهمجي لأكثر من عشرية من الزمان”.

وتابع، “أجدد القول بأن الحكمة والروح الوطنية التي ميزت الشعب على مدى تاريخه الطويل هي التي مكنته من تجاوز الأزمات التي ألمت به”، منوها إلى ضرورة “إيجاد الحلول في أقرب وقت، ومهما بلغت التعقيدات”.

وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن “الجيش والمؤسسة العسكرية ملتزمان بالدفاع عن الوطن والشعب”.

رويترز