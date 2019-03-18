ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب

- الهلال السوداني ينتصر على نكانا الزامبي باربعة أهداف مقابل هدف باستاد الهلال ويتصدر المجموعة

- وليد بخيت يرتقي لصدارة هدافي الكونفدرالية

- ود هاشم سنار يستعد للقاء الهلال العاصمي بالخرطوم والمباراة 28 مارس باستاد سنار

صحيفة قوون :

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تصدر مجموعته بـ 11 نقطه وهدفاٌ وصعد مع الـ8 الكبار

هلال فنان .. عزف الألحان .. ضرب نكانا بـ4 أقـوان

شيبوب يفتتح بأحلى يساريه .. الشعله يتوهج بثنائيه .. وأمبومبو يختتم بلوحه جــــماليه

الجماهير تحتفل بالانتصار .. الكاردينال يستقبل الانصار ويحفز الأقمار بالدولار ويعلن استمرار المشوار

الكوكي يكشف الأسرار وشامبيسي يعترف بالانهيار

المريخ يصل أديس ويبدا معسكره لليتوال .. تخلف مفاجئ للسماني .. ورئيس الفيفا يهنئ شداد بعيد الميلاد

المنتخب الأولمبي يرفع من نسق التحضيرات تأهبا لمواجهة نظيره الكيني

حسن متوكل : معسكر القاهره سيقود صقور الجديان في اولمبياد طوكيو

لاعب صقور الجديان : نخطط لتحقيق فوز عريض على المنتخب الكيني

المدير التنفيزي لناكانا : الهلال إستحق الانتصار

الكوكي : مجهودات اللاعبين منحت الهلال صدارة المجموعه وبطاقة العبور

شامبيسي : واجهنا فريقا كبيرا بإمكانياته الفنيه وسمعته الأفريقيه وزيسكو لعب على شرف المنافسه

جماهير الهلال تسير مظاهرة لمنزله وتحتفل معه بالفوز

الكاردينال يشيد بالابطال ويهني الانصار ويعلن الحافز بالدولار

اجتياح عربي لربع نهائي الكونفدراليه

الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

- ضرب بقوة واسقط الزامبي برباعيه فى الكونفدراليه الهلال يرد الاعتبار ويتواجد مع الثمانيه الكبار

-شيبوب يفتتح الرباعيه ..الشعله الهداف يضيف ثنائيه ويتوج بالنجوميه ، ومبومبو يرسم لوحه ويختتم الرباعيه بلعبه سينمائيه

-الكاردينال يحفز الابطال بالدولار ..الكوكى يتغزل فى هدف الكنغولى ، ويؤكد :نأمل الذهاب بعيدا فى الكونفدراليه ..وشامبيشى (فشلنا فى ايقاف المد الازرق)

-النجم الساحلى اغادير وقورماهيا فى طريق الهلال والقرعه بالاربعاء ..وبعثة المريخ تصل اثيوبيا

-الكوكى يتغزل فى هدف امبومبو ويصفق بحراره

-الهلال يطلب تعديل روزنامه الممتاز

-دوليو الهلال ينتظمون فى معسكر المنتخبين الاول والاولمبي

-الكاردينال يحتفل بنجوم الهلال ويوزع الحافز بالدولار

-الازرق يعسكر خارجيا لربع النهائي

-الهلال يرتاح اليوم ويعود بالثلاثاء

-حسن محمد صالح يمثل الهلال بالقرعه

-الامين العام للهلال يهنئ بالانتصار ويعتذر للانصار

-برفقه ثنائي المغرب والزمالك والنجم الساحلى الهلال يتصدر ٦ انديه عربيه تاهلت لربع نهائي الكونفدراليه

-الفيتورى وسليم يحرصان على دعم زملاءهم

-فى المؤتمر الصحفى للمباراه الكوكى ..شكرا جمهور الهلال ..ولاعبينا قدرو المسؤليه .لانهتم بمنافسنا القادم ..ونعمل بالذهاب لابعد نقطه ممكنه فى الكونفدراليه ..شامبيشى : فشلنا فى اغلاق المساحات ولست محبطاةلتاهل فريقى فى نهاية الامر

-جمبلان يهنئ الكاردينال وابطال الهلال