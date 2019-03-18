وفد الكونجرس الأمريكي يطالب باطلاق سراح المعتقلين

وقال عضو الكونغرس قيتس بلراكسيس، في تصريحات صحفية بالبرلمان امس “الأحد”، إنه أجرى مقابلات مع مواطنين معتقلين سياسيين ومواطنين ومسؤولين خلال زيارته للبلاد التي ابتدرها يوم “السبت” وتستمر لثلاثة أيام، وأشار إلى أنه سيخطر الإدارة الأمريكية بوجود نقاط محرزة.
واجري وفد من الكونغرس الأميركي محادثات كذلك مع مدير عام جهاز الأمن صلاح عبد الله (قوش) الذي تحدث عن أن القرارات الرئاسية الأخيرة اتخذت "للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية.
وقال قوش أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد "حق مشروع وفق القانون والدستور" مستدركا بالقول إنها غيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وأن دور الدولة يتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات.
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