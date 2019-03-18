ابرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م

خريطة طريق للتعاون العربى ــ الإفريقى

السيسى: سوق مشتركة وصندوق لتمويل مشروعات البنية التحتية ومواجهة الإرهاب والفساد

تأهيل الشباب للوظائف القيادية من أجل المستقبل..

السيسى: مؤتمر للشباب كل ثلاثة أشهر للتعرف على أفكارهم وطموحاتهم

مفاوضات لتوفير مليارى دولار لتطوير قطاع النقل

الرياض السعودية:

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية إيرلندا

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

الإرياني: المجتمع الدولي فشل في الضغط على الحوثيين

الشرطة الأسترالية تداهم منزلين على خلفية هجوم كرايستشيرش الإرهابي

الجزيرة السعودية:

الرئيس المصري يطلق مبادرة للقضاء على (فيروس سي) لمليون أفريقي

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 73 قتيلاً

أمريكا: نهر شيكاجو يتحول إلى اللون الأخضر

إعصار إيداي يخلّف 113 قتيلاً في موزمبيق وزيمبابوي

الشعب الصينية:

الرئيس الصيني يزور إيطاليا وموناكو وفرنسا

الحكومة الأردنية تستنكر "المذبحة الإرهابية" ضد المصلين في نيوزيلندا

السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها في الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا

المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" من 6 أشخاص موالين لتنظيم الدولة الإسلامية

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البيان الاماراتية:

الإمارات تدعم مبادرات تعزيز السلام في أفغانستان

دبي تباشر «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» تنفيذاً لوثيقة الخمسين

الأمطار تعمّ الإمارات.. وتوقّع استمرارها اليوم

30 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص

الوطن القطرية:

احتفال بالفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

ملاحقة المشتبه بهم في الحرب الاقتصادية

رئيس غرفة قطر: 473 مليون ريال حجم التبادل التجاري مع العراق خلال العام الماضي

أكاديمية الخدمة الوطنية تنفذ حملة تنظيف تحت شعار "بأيدينا نحافظ على برنا"

الزمان البريطانية:

قتلى وجرحى في تعرض حزب العمال الكردستاني للقوات العراقية

آلاف الجزائريين يقررون في باريس : التغيير بالسلم أو الموت بكرامة

توقعات مفاجئة حول الباقي من داعش ونفي وجود وقت لحسم الجيب الأخير

حماس تعرض وقف البالونات الحارقة : خطأ غير مقصود في اطلاق الصواريخ

نيوزيلندا تكرم ضحايا الاعتداء الارهابي على المسجدين