بالفيديو.. حسين خوجلي: نحن 98% من السودان، باكر بيمرقوا والجرذان تدخل جحورها.. ما بتحكمونا إستهبال يا شذاذ الأفاق

حقق مقطع فيديو قصير للإعلامي السوداني حسين خوجلي إنتشاراً غير مسبوق على منتصات التواصل الإجتماعي حيث يقول فيه (نحن نريد أن نحافظ على السودان، ودايرين نقول للأقلية التي رفعت صوتها وfتشق في حلاقيمها تريد أن تخوفنا، نحن حنمرق نحن حنؤمن السودان).

وأضاف حسين في المقطع المنقول من برنامجه على فضائية أمدرمان (نحن التيار الوطني الإسلامي العريض والذي يشكل 98% من أبناء السودان، باكر بيمرقوا، وباكر الجرذان دي بتدخل جحورها، وباكر بيرفعوا يدهم عن أولادنا ديل).



وأضاف حسين خوجلي بحسب مشاهدة محرر أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (ما بتحكمونا إستهبال، نحن ال 98% يا الخطيب ، يا عمر الدقير، نحن ال 98% يا شذاذ الأفاق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)