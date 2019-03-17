بالفيديو : الهلال يهزم ناكانا برباعية ويتصدر المجموعة وأهدف عالمية لامبومبو و الشعلة

تمكن نادي الهلال السوداني من سحق مضيفه نادي ناكانا الزامبي بأربعة أهداف لهدف وحيد في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري الكونفدرالية الأفريقية .

وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة وخلفه نادي ناكانا ب 9 نقاط ليتأهل الفريقان إلى الدور القادم .

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق لاعبه شرف الدين شيبوب في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول وأضاف اللاعب وليد الشعلة الهدف الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الأول .

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في الشوط الثاني تمكن النادي الزامبي من تقليص النتيجة في الدقيقة 47 , وعاد اللاعب وليد الشعلة من جديد بهدف جميل جداً في الدقيقة 60 حيث رفع الكرة فوق الحارس .

وتمكن اللاعب ادريسا امبومبو من تسجيل هدف رابع في الدقيقة 77 من مقصية رائعة من علي رأس خط ال18 .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .