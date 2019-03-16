هل يعود "نيمار" يعود إلى برشلونة مرة أخرى؟

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن الأسباب التي تجعل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني "مستحيلة". وذكرت مجلة "دون بالون" الإسبانية أن المشاكل القضائية بين نيمار وبرشلونة تجعل عودته للفريق الكتالوني مستحيلة. Advertisements وأوضحت المجلة أن المشكلة القضائية بين نيمار وبرشلونة والمتعلقة حول رغبة البارسا في استرداد قيمة تجديد عقده لنيمار قبل رحيله إلى سان جيرمان، حيث لم يتحصل برشلونة على 40 مليون يورو، بجانب أن نيمار طلب الحصول على 10% لتجديده العقد قبل الانتقال لباريس، تجعل انتقاله لبرشلونة صعبة. وأكدت الصحيفة الاسبانية ميسي نجم برشلونة يعلم أن عودة "نيمار" للفريق الكتالوني صعبة بسبب تلك المشاكل.

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