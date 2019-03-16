بالفيديو : تقرير يكشف كيف تسبب مورينيو في إبعاد لاعب الهلال الجديد من مانشستر يونايتد

التاريخ: 16-مارس-2019
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كشف تقرير رياضي عن لاعب الهلال السوداني الجديد الصادق الفيتوري القادم من فريق مانشستر يونايتد الانجليزي – كشف عن السبب وراء عدم استمراريته في النادي العالمي وانتقاله للدوري السوداني.
وأوضح التقرير أن اللاعب الفيتوري – الليبي الجنسية من جه الأب و السوداني من جهة الأم – قد تزامن انضمامه للمان يونايتد بوجود المدرب جوزيه مورينيو الذي لا يقتنع بالمواهب الشابة بقدر احتياجه للاعب الجاهز فنياً وبدنياً ليواجه منافسة بينه وبين اللاعب انتونيو فالنسيا الذي يملأ عين المدرب مورينيو الشيئ الذي جعل فرصة استمراره منعدمة.
رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع التقرير وأشاروا إلى أن اللاعب يعتبر سوداني الجنسية وأن لهم فيه النصف حيث ذكر معلق قائلاً :(معلومة بسيطة الصادق الفيتوري من أم سودانية وآب ليبي اتولد في مدينة ام درمان بالسودان وعندما وصل إلى سن 8 سنوات انتقل مع والديه إلى بريطانيا يعني عندنا فيهو النص) بينما ذكر آخر قائلاً :(ولدنا نتمني يقدم ولو 50% من مستواه الممتاز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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