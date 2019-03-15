ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.5% الشهر الماضي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي/ وفقا للتوقعات، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي.

وبلغ معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي 5ر1% سنويا مقابل 4ر1% سنويا في يناير الماضي.

في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 1% خلال الشهر الماضي مقابل 1ر1% خلال يناير الماضي.

وجاءت أرقام التضخم العام والتضخم الأساسي موافقة لتوقعات المحللين.

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في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري 3ر0%.

وكانت أسعار الطاقة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر3% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 7ر2% سنويا في يناير الماضي، وهو أعلى زيادة للأسعار بين مكونات مؤشر التضخم.

وجاء أقل معدل للتضخم في أيرلندا واليونان وكرواتيا وقبرص، في حين كان أعلى معدل في رومانيا والمجر ولاتفيا.