ابن عوف يبحث مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين استئناف الدراسة بالجامعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين، استئناف الدراسة بالجامعات، ووجه بأن يكون الاتحاد وعاءً جامعاً لاستيعاب طاقات الطلاب بمختلف انتماءاتهم، ووعد برعاية برامجهم الهادفة.

واطلع النائب الأول خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الخميس، رئيس الاتحاد، عمار علاء الدين، على أداء الاتحاد العام للطلاب السودانيين في محاور التعليم العام والعالي والمجتمعي، وخطة الاتحاد للعمل الصيفي.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح صحفي، أن النائب الأول أشاد بأداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، ووعد برعاية برامجهم باعتبارهم الشريحة الفاعلة في المجتمع.

وقطع علاء الدين بحسب الشروق – أن للاتحاد خطط للعمل الصيفي لهذا العام عبر 784 مركزاً بولايات السودان المختلفة، مضيفاً أن اللقاء تناول أداء الاتحاد من خلال الحوار الطلابي الطلابي وبحث قضية استئناف الدراسة في الجامعات.