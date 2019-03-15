ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب - الأهلي الخرطوم يصل مدينة الدمازين ويبدأ معسكر إعدادي حتى نهاية مارس الحالي

- شداد : انتقلنا الى التعاقدات الالكترونية بالكامل لضم اللاعبين للأندية

- الاتحاد يدعم ترشيح كابتن محمد بشير "بشة" لكورس الفيفا بالمجر

- المريخ السوداني يعسكر بإثيوبيا استعداداً للقاء النجم الساحلي التونسي

الصدى



المريخ يخاطب الإتحاد العربي لإضافة الصاوي. ..شلش. ....

الصيني ورحماني للكشف

المريخ يتعاقد مع محمود امبدة ويؤجل تجديد التعاقد مع العقرب والغربال إلى التسجيلات الرئيسية

الديبة : شطب شلش خطأ كبير. ....ولو في زول عندو طبلية في مانشستر ما بيجي السودان

المريخ يعسكر بأديس أبابا .....والبعثة تغادر الأحد برئاسة شقاق

نمر : سعيد بالتجديد والمريخ بيتي



الزعيم

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(امبدة) من العذاب والإهمال إلى قلعة الأبطال

محمود : سأقنع نفسي قبل الآخرين بأحقيتي في إرتداء الأحمر. ....وجار النبي يشيد بفكرة الإعداد بإثيوبيا

المريخ يكمل ترتيبات السفر إلى أديس. .....الجهاز الفني يضع برنامجا خاصا لمعركة ( حسم النجم )

ضياء يخضع لعملية جراحية السبت

برئاسة شقاق : بعثة المريخ إلى أديس أبابا



الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

يؤدى المناورة الرئيسيّة مساء اليوم ، الهلال يشعلها نار ، ويتحدى بلغة الانتصار

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المريخ يتعاقد مع محمود امبدة ..يواجه سانت جورج وديا ، ومنتخبنا الاولمبي يسبق الكينى

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