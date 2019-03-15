ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة15 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- ابن عوف يشيد بدور الاتحاد الوطني للشباب

- نائب رئيس الجمهورية يعزي في ضحايا الطائرة الأثيوبية

- لجنة خروج اليوناميد تجتمع مع فريق أممي

- السودان يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة المخدرات

- انطلاق فعاليات أسبوع الدبلوماسية الثقافية الأسبوع القادم

- والي شرق دارفور يصدر مرسوما بتعيين وزراء

- قرار بتعيين بابكر عثمان وكيلاً لوزارة الزراعة

- منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مساندتها السودان

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- خلال لقائه رجل الأعمال الأمين الشيخ مصطفي الأمين الوالي يؤكد تقديم حكومتة لكافة التسهيلات الجاذبه التى تسهم في إحداث حراك إقتصادي

- الوالى يوجه ببذل مزيد من الجهد لإنفاذ مشروعات الخدمات الأساسية والضرورية بالمحليات

- والى البحر الأحمر يعقد إجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروعات تأهيل وصيانة الطرق الداخلية بمحلية بورتسودان

- معتمد محلية بورتسودان المكلف يشهد تسليم بطاقات التأمين الصحي للشرائح الضعيفة بمحلية بورتسودان

- إنعقاد مؤتمر القطاع النسوي لأمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني لولاية البحر الأحمر

- وزير التربية والتوجية المكلف تطلع علي ترتيبات إنطلاقة العام الدراسي الجديد

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الفريق أحمد خميس بخيت يخاطب احتفال الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية بتدشين تسويق الدفعة الأولى من العجول المعدة للصادر

- التربيه والتوجيه بولاية النيل الابيض نصر الدين محمد ادم : الامتحانات مرت بشكل جيد وشهدت استقرار تام بكافة المراكز

- المدير التنفيذى لمحلية ام رمتة يؤكد هدوء الامتحانات فى يومها الاخير

- معتمد محلية تندلتى الأستاذ حمدتو مختار يتفقد مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بالمحلية فى يومها الاخير

- لجنة التربية و التعليم بالمجلس التشريعى تطمئن على سير تصحيح امتحانات شهادة الأساس بالولاية

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يزور الأب فيليب ساوث للإطمئنان علي صحته

- الوزراء ووزراء الدولة في حكومة الكفاءات يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية

- النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد أبنعوف يلتقي بالاتحاد العام للطلاب السودانيين

- نائب رئيس الجمهورية يعزي رئيس الوزراء الإثيوبي في ضحايا الطائرة

- وزير الموارد المائية والري والكهرباء يتسلم مهامه

- تفريغ خزان جبل أولياء الجمعة الخامس عشر من مارس

صحيفة أخبار اليوم:

- الوزراء الجدد أدوا القسم أمام الرئيس والبشير يقول : الحلول ممكنة ومتوفرة.

- الناطق الرسمي : اصابات وسط أفراد الشرطة ومواطنين لدي التصدي لتجَمعات غير مشروعة.

- بدء جلسات محاكمة (شروم) صاحب فيديو إرهاب وتهديد المواطنين.

صحيفة الوطن:

- البشير: حكومة الـ "كفاءات" اختيرت بعد تمحيص

- إبراهيم السنوسي: شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

- الرئاسة تدرس استئناف الدراسة بالجامعات

- الرئيس: بشريات مرتقبة من عوائد الزراعة

- البشير: دمج الصحف يهدف لتجويد العمل الإعلامي

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المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- السودان يبحث المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

- مجموعة الأزمات الدولية: السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار

- صدور مرسوم جمهورى بتعيين الوزراء الإتحاديين

- البرلمان: البلاد تواجه عداءاً خارجياً وخلايا تهدف للتخريب وزعزعة الأمن

- غرب كردفان تعلن إكتمال ترتيبات بدء إمتحانات شهادة الأساس بالسبت

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يلتقي بادارات الزراعة ويبحث المشكلات التي تواجه الادارة

- وزير المالية والقوى العاملة يلتقي رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية واللقاء يبحث فتح اسواق البيع المخفض واستقرار الشباب

- امين ديوان الزكاة بالولاية يلتقي رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني لمناقشة دعم ديوان الزكاة لمشروعات الاتحاد الوطني

- مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالانابة يشيد بدور الشركاء في مجال خدمة الحقل الصحي

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه يؤكد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية بنجاح ويعلن عن انطلاق امتحانات شهادة الاساس السبت المقبل

- مدير وحدة ارارا الادارية التابعة لمحلية بيضة يوكد استقرار الاوضاع واكتمال امتحانات الشهادة السودانية بنجاح بمركز الوحدة الذي اقيمت به الامتحانات للمرة الاولي

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية الفريق الركن النعيم خضر مرسال يبحث مع مفوض العودة الطوعية واعادة الاعمار ملف العودة الطوعية بالولاية

- والي الولاية يلتقي وفد جامعة الفاشر ويطالب بعمل شراكة استراتيجية مع حكومة الولاية لانفاذ المشروعات الخدمية واعلاء دور الجامعة في خدمة المجتمع .

- سيادته يوجه منسق الدفاع الشعبي بالاهتمام باسر الشهداء ورعايتهم ومشاركتهم في مشروع تخفيف اعباء المعيشة بالولاية .

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية العميد حسن محجوب يبحث مع وفد وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية بحث السبل المتعلقة بتكملة ما تبقي من مشروعات برنامج زيرو عطش الذي أعلنه رئيس الجمهورية

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية و ممثل الهيئة القومية للطرق والجسور الاتحادي والادارات ذات الصلة يتفقدون لعدد من المعابر بمدينة الفاشر

- وزير التربية والتعليم يلتقي وفد منظمة التنمية والإصلاح البيئي ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالا ويؤكد اهمية الداخليات من اجل استقرار التعليم وتحقيق التمازج وخلق الانسجام مع المجتمع

- شرطة محلية اللعيت تتمكن من اكثر من 370قندولة الحشيش والمدير التنفيذي للمحلية لاجهزة النظامية ليقظتها وقدرتها للتصدي لكل من يتسول له نفسه بزعزعة امن واستقرار المواطنين

- ختام امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية ومدير عام وزارة التربية والتوجيه رئيسة اللجنة العليا لامتحانات تشيد بكل الجهات التي اسهمت في انجاح الامتحانات .

- الأجهزة الرسمية والشعبية والفعاليات والواجهات بمحلية الفاشر تؤكد جاهزيتها التامه لاستنفار قواعدها للمشاركة الفاعلة في الوثبة الثانيه للنفرة البيئية لمدينة الفاشر القطاع الثامن

شبكة الشروق نت

- البشير: حكومة الـ"كفاءات" اختيرت بعد تمحيص

- النائب الأول يدعو لتطوير خطة تواكب اتجاهات الشباب

- رئيس الوزراء الإثيوبي: السودان ركيزة للاستقرار بأفريقيا

- الرئاسة تبحث ملف استئناف الدراسة بالجامعات

- وزير الصحة: مهمة التكليف صعبة في ظل الظروف الراهنة

- 170 مليون دولار من الكويت لمشروعات الكهرباء بالسودان

- التربية: انتهاء امتحانات الشهادة والشروع في التصحيح

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان اللواء ركن المرضي صديق يؤكد ريادة شركة نادك في الانتاج الزراعي لجذب الاستثمار بالولاية.

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يؤكد الاستفادة. من التقانات الحديثة. في المجال الزراعي والبستاني.

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية يؤكد علي التخلص من بطاقة التأمين الصحي ويكون بدلا له الرقم الوطني.

- مدير شرطة الولاية يشيد بدور شرطة السجل المدني في تعداد السكان من المواليد والوفيات.

- تدشين خدمات جهاز المنظار الجراحي بمستشفي الابيض التعليمي.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يدعو المواطنين بالفولة للاهتمام بالنظافة وغرس الاشجار خاصة المثمرة منها

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية رئيس اللجنة العليا لتجميل مدينة الفولة يؤكد المضي قدما نحو تحقيق الشعار (الحميرة نظيفة)

ـ مدير مرحلة الاساس بالولاية يؤكد اكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة امتحانات الصف الثامن غداً السبت