عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: السوداني إعلان الحكومة الجديدة من”39″ وزيرًا إيلا لـ”السوداني”: تغييرات واسعة ستطال الشركات والمؤسسات الحكومية “أمن الدولة” توقف ضابطًا بتهمة”حيازة” شهادة ثانوية مزورة..محاكم طوارئ تطلق سراح”23″ متظاهرًا آخر لحظة المالية للاتحاديين بعد”30″ عامًا من سيطرة الوطني فصل المعادن عن النفط وتقليص وزراء الدولة بلال والدولب وكرامة أبرز المغادرين الإرصاد تحذر من رياح عالية والإفراج عن مريم الصادق الشعبي: التنطع في المواقف جعل تجمع المهنيين يعمل في السياسة الانتباهة “39” وزيرًا في حكومة الكفاءات الجديدة الأمن: ضبط بنادق”قناصة” لاغتيالات وسط المتظاهرين تحقيق لـ”الانتباهة”..استمرار مسؤول في منصبه رغم إقالته تخصيص”35″ ألف فدان من الغابات للمراعي بسنار برلمانية تكشف عن وجود فساد بمالية الخرطوم المجهر السياسي إعلان حكومة الكفاءات من”21″ وزيرًا و”18″ وزير دولة مجدي يس للمالية..وبركات الحواتي لديوان الحكم الاتحادي وسهير صلاح للتعليم العالي ووزراء السيادة في مواقعهم التضخم يسجل”44%” في السودان لشهر فبراير Advertisements الصيحة تشكيل حكومة المهام من”21″ وزيرًا وتقليص حصة الوطني الأمن: وضعنا أيدينا على أموال للخلايا والأسلحة المضبوطة تستهدف المتظاهرين السلطات تلغي مؤتمرًا للوطني بغرب كردفان حسن إسماعيل وزيرًا للإعلام وإسحق آدم للنفط وسهير للتعليم العالي اليوم التالي حكومة إيلا تضم”21″ وزيرًا و”18″ وزير دولة رئيس الوزراء يؤكد حظر التنجيب ومنع الصرف خارج الميزانية الفريق جلال” الأسلحة المضبوطة تستهدف إحداث تصفيات بين المتظاهرين مفوضية حقوق الإنسان” تلقينا ردًا من الأمن حول اعتقال عثمان ميرغني صحيفة الوطن * قرارات مرتقبة بحل شركات وهيئات حكومية * إعلان حكومة الكفاءات من (12) وزيراً إتحادياً * قيادي بـ”الوطني”: الإصلاح سيجد معارضة من داخل الحزب صحيفة الدار * اعلامي مصري يصف الشعب السوداني في قناة صينية بأنه الأوسخ والأكسل في العالم * مرسوم جمهوري بتعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة ووكلاء وزارات * نائب المدير العام لجهاز الامن: بعض الاسلحة المضبوطة تستهدف احداث تصفيات وسط المتظاهرين * بالصورة والقلم: أم تضع مولود بعد احتراقها بـ24 ساعة * براءة اعلامية شهيرة من تهمة نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة * اليوم لطلاب للاساس: امتحان اللغة العربية والرياضيات

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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