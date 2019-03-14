عناوين عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019م

المريخ يوجه ضربة جديدة للهلال ويضم شلش لقائمة هدايا الكاردينال

نائب رئيس الأمل : الهلال تعامل معنا بصورة غير أخلاقية ولم يكن عند وعده

مجلس المريخ يكسب السباق مع الزمن ويكمل صفقة مامان بنجاح

الصادق شلش للصدى : عماد الصيني اول من فاوضني الى المريخ وقادم لصنع تاريخ مع الأحمر

المريخ يتعاقد مع شلش لثلاث سنوات

الهلال يخطط لتحقيق اول لقب قاري

الهلال يصرف النظر عن الفيتوري

الكشف عن كواليس أزمة شطب بشة من الهلال

المريخ يستعد للنجم الساحلي من اثيوبيا

الصيني: نجاح العقرب و الغربال شجعني على الانتقال للمريخ

أطهر لسموأل “القوي” يأكل “الضعيف”..!

الهلال يستعيد عددًا من اللاعبين قبل مواجهة ناكانا

قصاري يهدر فرصة الحصول على 750 مليون ويغادر

صحيفة غانا سوكر: ريشموند هدف القمة السودانية الهلال والمريخ

أزمة بين الهلال والأمل بسبب شلش

سومانا: رفضت عرض الهلال

سيستم الاتحاد الدولي يطابق بيانات اللاعب مامان للمريخ

بشه الى المجر لتلقي دورة تدريبية دولية

لاماني وسومانا في الخرطوم والتسجيل اليوم

والي جنوب دارفور يعلن دعمه للأندية الرياضية بالولاية

لاعبان مغربيان يوقعان في كشوفات السوكرتا

حي الوادي شوكة في حلق الهلب وهلال الابيض

الاتحاد يدعم ترشيح بشة لكورس الفيفا

الهلال يصعد موفق ويشطب شلش