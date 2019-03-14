من هو وزير الموارد المائية والري والكهرباء؟؟

د. م .عثمان التوم حمد تخرج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة بمرتبة الشرف في العام 1971 ،كما نال درجة الماجستير في ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات في العام 1975 من جامعة ( نيو كاسل بانجلترا) و درجة الدكتوارة في ادارة الموارد المائية من ذات الجامعة في العام 1994م ، كما عمل مهندساً مقيماً لخزان الروصيرص، ثم سنار ليعمل بعدها رئيساً لوحدة المياه بمركز البحوث الهيدرولكية بود مدني .

ومن أهم محطاته العملية شغل منصب وكيل الموارد المائية والسكرتير التنفيذي للجهاز الفني للموارد المائية، ثم نائباً لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية.

كما ترأس م/ عثمان التوم حمد الجانب السوداني للهيئة المشتركة لمياه النيل مع مصر ، ليمثل السودان بعدها في فريق الخبراء للإطار التعاوني بين دول حوض النيل، واللجنة الإستشارية الفنية ولجنة النيل الشرقي لمبادرة حوض النيل . Advertisements ويعد وزير الموارد المائية والري والكهرباء خبيراً متخصصاً في السياسات المائية لدول حوض النيل كما عمل مستشاراً للتخطيط وادارة المشاريع المشتركة بين دول حوض النيل بأديس أبابا . وهو استاذ مشارك بكلية الهندسة جامعة السودان العالمية، وجامعة إفريقيا العالمية ،وأستاذ لماجستير البيئة والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم ولادارة المشروعات لطلاب ماجستير ادارة الأعمال بجامعة السودان العالمية ،والعلوم الطبية والتكنولجيا والتقانة وسابقاً الاحفاد . وهو مستشار بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء لشئون المياه الدولية كما انه عضو اللجنة القومية لدراسة آثار سد النهضة وله قرابة الثلاثين ورقة عملية منشورة في مجالات مختلفة .

لعب م/ عثمان التوم ادواراً مفتاحية من خلال تمثيله في اللجنة القومية لدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي ،والذى كان للوزارة دور سباق فيه وصولاً الى مرحلة توقيع الاتفاق الاطارئ بالخرطوم الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث ،لتتواصل بعدها الجولات التفاوضية مابين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم وان كانت جلها في العاصمة الخرطوم .

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