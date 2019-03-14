ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء اتحاديين

- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء دولة

- الوزراء ووزراء الدولة يؤدون القسم اليوم

- قرار بتعيين عثمان حسين أميناً لمجلس الوزراء

- رئاسةالجمهورية: فتح آفاق الحوارمع كل القوي السياسية

- انعقاد اجتماع اللجنةالإعلامية العليا لمشروع السجل المدني

- رئيس هيئة الجمارك يقف على ضبطية سلاح

- بحث ترقية العلاقات السودانية التركية في مجال الارشيف

- أيلا يتعهد بالتزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوار

- المؤتمر الشعبي يُكلف نواب للامين العام

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- صدور مرسوم جمهورى بتعيين الوزراء الإتحاديين

- جهاز الأمن يكشف عن مخططات تهدف الى إراقة الدماء وخلق الفوضى بالبلاد

- تعيين السيد عمر أحمد محمد علي مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية.

- أيلا يصدر قرار بتعيين وكلاء للمالية والضمان

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والي البحر الأحمر اللواء ركن مصطفي محمد نور يبحث مع وفد الشركة النرويجية الزائر للولاية إسهامات الشركة في تأهيل مصفاة بورتسودان ودورها في المسئولية الإجتماعية

- الوالي يستقبل وفد الهيئة النقابية لسائقي التاكسي الذي قدم التهنئة للوالي لنيله ثقه رئيس الجمهورية

- الوالى يبحث خطة الولاية للإستعداد لتنفيذ مشروع بورتسودان عاصمة الثقافة العربية للعام 2019م

- بتوجيه من والي البحر الأحمر لجنة إزالة المسكيت تواصل أعمالها في طريق مطار بورتسودان

- مدير هيئة المواصفات والمقاييس يؤكد الدور الرائد اللأئمة والدعاه في التوعية والإرشاد وتبصير المجتمع

- الوالي يقف على أعمال تنظيم الأسواق ومعالجة التشوهات بمدينة بورتسودان

- جهاز الأمن يحبط عملية لتهريب أجهزة موبايل بمطار بورتسودان والوالى يقف على الضبطية

سحر البيان:

- إعلان حكومة الكفاءات الجديدة

- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء دولة

- مرسوم جمهوري بتعيين اللواء أمن انس عمر محمد والياً لولاية شرق دارفور

- أيلا يتعهد التزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوارالوطني

- تعيين السيد عمر أحمد محمد على مديراص عاماً لهيئة الموانىء البحرية

- نائب رئيس الجمهورية : زيادة الانتاج تمثل هدفا اساسياً لتجاوز التحديات الاقتصادية

صحيفة أخبار اليوم:

- جهاز الأمن يكشف عن مخططات لإراقة الدماء وخلق الفوضي وأسلحة لتصفية داخل المتظاهرين.

- ايلا يعلن حكومة المهام والكفاءات والمكتب القيادي للوطني يرحب.

- علي الحاج يعيد تشكيل الامانة العامة للشعبي ومغادرة كمال عمر.

- التربية : اعلان نتيجة الشهادة السودانية في الاسبوع الاخير من يوليو.

- اللواء أمن أنس عمر والياً لولاية شرق دارفور.

صحيفة الوطن:

- قرارات مرتقبة بحل شركات وهيئات حكومية

- إعلان حكومة الكفاءات من "21" وزيراً اتحادياً

- قيادي بـ "الوطني": الإصلاح سيجد معارضة من داخل الحزب

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

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- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يؤكد اكتمال العمل فى سفلتت الطرق الداخليه بمدينة ربك الاسبوع المقبل

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولايه النيل الأبيض الأستاذة زينب يوسف النموري تتراس اجتماع اللجنة العليا للقرض الحسن

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير يؤكد تذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي المروى بالولاية

- معتمد محلية كوستي يقف على تنظيم الاسواق وضبط حركة البيع بالسوق الكبير والمركزي

- معتمد محلية قلي يلتقى وفد قرية ابوحمرة الفادنية

- حملة لازالة المخلفات الطبية بمستشفي كوستي التعليمي

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يعد بتوفير الخدمات بشبكة المواصلات

- مدير ادارة التعليم غير الحكومي زينب تبن تؤكد سير الامتحانات وفق ما خطط لها

- الامين العام لاتحاد الطلاب بشير البشري يعلن عن اكتمال تربيبات مراكز العمل الصيفي

- رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية الجنينة محمد الصافي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يشيد بمجاهدات شرطة الاحتياطى المركزى فى تعزيز الامن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .

- والي الولاية يبحث مع الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة بدارفور السبل الكفيلة لعملية بناء السلام والعودة الطوعية في مناطق دارفور.

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية العميد ركن حسن محجوب يثمن جهود دولة قطر لدعمها السخي للمشروعات التنموية الرائدة بدارفور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا مروان يتفقد عدد من المراكز الصحية ويجدد التزامه بتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين .

- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية عادل محجوب يبحث مع وفد منسقية الخدمة الوطنية اخر الترتيبات لانطلاقة مشروع السودان الأخضر.

شبكة الشروق نت

- إعلان حكومة الكفاءات من (21) وزيراً اتحادياً

- مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة

- نائب الرئيس: الأراضي الزراعية تحتاج للإرادة والعزيمة

- الوطني يعلن الترحيب بإعلان حكومة المهام

- مجلس الأمن يترقب دراسات ميدانية بدارفور لتنفيذ خروج "يوناميد"

- المواصفات: فحص وتفتيش الصادرات والواردات ببورتسودان

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- اللواء الركن المرضي يمتدح تماسك محلية سودري واسنادهم لمشروعات نفير النهضة.

- والي شمال كردفان يتفقد محطة جمارك حمرة الشيخ بالولاية ويؤكد توفير الدعم حتي تتطلع بدورها في الاقتصاد.

- وزير المالية بشمال كردفان تؤكد رعايتها ودعمها للتدريب لتبادل الخبرات بين الشباب وقيادات الخدمة المدنية.

- صندوق دعم الطلاب بالولاية يكرم ديوان الزكاة لدوره ومجهوداته تجاه دعم قضايا الطلاب.

- مدير عام وزارة المالية بالولاية يشيد بصندوق الامدادات الطيبة.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يرفع سقف حافز الطبيب العمومي الي ٢٠ الف و الاختصاصي الى ٣٥

- والي غرب كردفان يشارك في حملة نظافة مدينة الفولة التي تنظمها لجنة تجميل المدينة اليوم الخميس

ـ معتمد محلية ابيي يؤكد اكتمال وصول الخط الناقل للمياه من مصادرها الى داخل مدينة المجلد

ـ معتمد محلية كيلك يحث مواطني منطقة بامبو على التعليم والاستفادة من الارض الزراعية البكر

- المدير العام لوزارة التربية والتوجيه نهاية امتحانات الشهادة السودانية اليوم وبداية امتحانات شهادة الاساس بالولاية السبت المقبل

- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يبحث مع منسق الدفاع الشعبي التحضيرات الاولية للموسم الزراعي المقبل

ـ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يتطلع على سير اداء مستشفي الصداقة بالفولة ويعد بحل المشكلات التي تواجه العمل

ـ مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بغرب كردفان عدد الايتام بالولايه يفوق (31000) منهم (26000) دون كفالة

ـ مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية :وزارة الضمان الاجتماعي تكفل عدد (4000) يتيم بالولاية بينما منظمة سند الخيرية (1000) يتيم من (31000) يتيم