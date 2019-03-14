ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء اتحاديين
- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء دولة
- الوزراء ووزراء الدولة يؤدون القسم اليوم
- قرار بتعيين عثمان حسين أميناً لمجلس الوزراء
- رئاسةالجمهورية: فتح آفاق الحوارمع كل القوي السياسية
- انعقاد اجتماع اللجنةالإعلامية العليا لمشروع السجل المدني
- رئيس هيئة الجمارك يقف على ضبطية سلاح
- بحث ترقية العلاقات السودانية التركية في مجال الارشيف
- أيلا يتعهد بالتزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوار
- المؤتمر الشعبي يُكلف نواب للامين العام
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- صدور مرسوم جمهورى بتعيين الوزراء الإتحاديين
- جهاز الأمن يكشف عن مخططات تهدف الى إراقة الدماء وخلق الفوضى بالبلاد
- تعيين السيد عمر أحمد محمد علي مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية.
- أيلا يصدر قرار بتعيين وكلاء للمالية والضمان
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والي البحر الأحمر اللواء ركن مصطفي محمد نور يبحث مع وفد الشركة النرويجية الزائر للولاية إسهامات الشركة في تأهيل مصفاة بورتسودان ودورها في المسئولية الإجتماعية
- الوالي يستقبل وفد الهيئة النقابية لسائقي التاكسي الذي قدم التهنئة للوالي لنيله ثقه رئيس الجمهورية
- الوالى يبحث خطة الولاية للإستعداد لتنفيذ مشروع بورتسودان عاصمة الثقافة العربية للعام 2019م
- بتوجيه من والي البحر الأحمر لجنة إزالة المسكيت تواصل أعمالها في طريق مطار بورتسودان
- مدير هيئة المواصفات والمقاييس يؤكد الدور الرائد اللأئمة والدعاه في التوعية والإرشاد وتبصير المجتمع
- الوالي يقف على أعمال تنظيم الأسواق ومعالجة التشوهات بمدينة بورتسودان
- جهاز الأمن يحبط عملية لتهريب أجهزة موبايل بمطار بورتسودان والوالى يقف على الضبطية
سحر البيان:
- إعلان حكومة الكفاءات الجديدة
- مرسوم جمهورى بتعيين وزراء دولة
- مرسوم جمهوري بتعيين اللواء أمن انس عمر محمد والياً لولاية شرق دارفور
- أيلا يتعهد التزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوارالوطني
- تعيين السيد عمر أحمد محمد على مديراص عاماً لهيئة الموانىء البحرية
- نائب رئيس الجمهورية : زيادة الانتاج تمثل هدفا اساسياً لتجاوز التحديات الاقتصادية
صحيفة أخبار اليوم:
- جهاز الأمن يكشف عن مخططات لإراقة الدماء وخلق الفوضي وأسلحة لتصفية داخل المتظاهرين.
- ايلا يعلن حكومة المهام والكفاءات والمكتب القيادي للوطني يرحب.
- علي الحاج يعيد تشكيل الامانة العامة للشعبي ومغادرة كمال عمر.
- التربية : اعلان نتيجة الشهادة السودانية في الاسبوع الاخير من يوليو.
- اللواء أمن أنس عمر والياً لولاية شرق دارفور.
صحيفة الوطن:
- قرارات مرتقبة بحل شركات وهيئات حكومية
- إعلان حكومة الكفاءات من "21" وزيراً اتحادياً
- قيادي بـ "الوطني": الإصلاح سيجد معارضة من داخل الحزب
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يؤكد اكتمال العمل فى سفلتت الطرق الداخليه بمدينة ربك الاسبوع المقبل
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولايه النيل الأبيض الأستاذة زينب يوسف النموري تتراس اجتماع اللجنة العليا للقرض الحسن
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير يؤكد تذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي المروى بالولاية
- معتمد محلية كوستي يقف على تنظيم الاسواق وضبط حركة البيع بالسوق الكبير والمركزي
- معتمد محلية قلي يلتقى وفد قرية ابوحمرة الفادنية
- حملة لازالة المخلفات الطبية بمستشفي كوستي التعليمي
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يعد بتوفير الخدمات بشبكة المواصلات
- مدير ادارة التعليم غير الحكومي زينب تبن تؤكد سير الامتحانات وفق ما خطط لها
- الامين العام لاتحاد الطلاب بشير البشري يعلن عن اكتمال تربيبات مراكز العمل الصيفي
- رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية الجنينة محمد الصافي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يشيد بمجاهدات شرطة الاحتياطى المركزى فى تعزيز الامن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .
- والي الولاية يبحث مع الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة بدارفور السبل الكفيلة لعملية بناء السلام والعودة الطوعية في مناطق دارفور.
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية العميد ركن حسن محجوب يثمن جهود دولة قطر لدعمها السخي للمشروعات التنموية الرائدة بدارفور
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا مروان يتفقد عدد من المراكز الصحية ويجدد التزامه بتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين .
- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية عادل محجوب يبحث مع وفد منسقية الخدمة الوطنية اخر الترتيبات لانطلاقة مشروع السودان الأخضر.
شبكة الشروق نت
- إعلان حكومة الكفاءات من (21) وزيراً اتحادياً
- مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة
- نائب الرئيس: الأراضي الزراعية تحتاج للإرادة والعزيمة
- الوطني يعلن الترحيب بإعلان حكومة المهام
- مجلس الأمن يترقب دراسات ميدانية بدارفور لتنفيذ خروج "يوناميد"
- المواصفات: فحص وتفتيش الصادرات والواردات ببورتسودان
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- اللواء الركن المرضي يمتدح تماسك محلية سودري واسنادهم لمشروعات نفير النهضة.
- والي شمال كردفان يتفقد محطة جمارك حمرة الشيخ بالولاية ويؤكد توفير الدعم حتي تتطلع بدورها في الاقتصاد.
- وزير المالية بشمال كردفان تؤكد رعايتها ودعمها للتدريب لتبادل الخبرات بين الشباب وقيادات الخدمة المدنية.
- صندوق دعم الطلاب بالولاية يكرم ديوان الزكاة لدوره ومجهوداته تجاه دعم قضايا الطلاب.
- مدير عام وزارة المالية بالولاية يشيد بصندوق الامدادات الطيبة.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- والي غرب كردفان يرفع سقف حافز الطبيب العمومي الي ٢٠ الف و الاختصاصي الى ٣٥
- والي غرب كردفان يشارك في حملة نظافة مدينة الفولة التي تنظمها لجنة تجميل المدينة اليوم الخميس
ـ معتمد محلية ابيي يؤكد اكتمال وصول الخط الناقل للمياه من مصادرها الى داخل مدينة المجلد
ـ معتمد محلية كيلك يحث مواطني منطقة بامبو على التعليم والاستفادة من الارض الزراعية البكر
- المدير العام لوزارة التربية والتوجيه نهاية امتحانات الشهادة السودانية اليوم وبداية امتحانات شهادة الاساس بالولاية السبت المقبل
- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يبحث مع منسق الدفاع الشعبي التحضيرات الاولية للموسم الزراعي المقبل
ـ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يتطلع على سير اداء مستشفي الصداقة بالفولة ويعد بحل المشكلات التي تواجه العمل
ـ مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بغرب كردفان عدد الايتام بالولايه يفوق (31000) منهم (26000) دون كفالة
ـ مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية :وزارة الضمان الاجتماعي تكفل عدد (4000) يتيم بالولاية بينما منظمة سند الخيرية (1000) يتيم من (31000) يتيم
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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