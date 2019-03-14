الهلال يسجل الفيتوري ويشطب امبدة

التاريخ: 13-مارس-2019
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شهدت الساعات الأخيرة من التسجيلات التكميلية مساء اليوم تطورات خطيرة، حيث عدل الهلال عن قراره السابق بصرف النظر عن التعاقد مع المدافع الليبي الصادق الفيتوري، وتعاقد معه مساء اليوم في خانة المدافع الأيسر محمود أمبدة الذي قام النادي بإنهاء عقده برغم من مشاركته في التدريب الذي أجراه الهلال مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء, وقابلت جماهير الهلال القرار بغضب شديد وهاجمت إدارة النادي بشطب لاعب جاهز والتعاقد مع لاعب بعيد عن المشاركات ولم يعرف الجهاز الفني شيئاً عن مستواه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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