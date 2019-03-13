المريخ يفجّر قنبلة التسجيلات ويضم مهاجم الهلال شلش وماماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجر نادي المريخ قنبلة التسجيلات النصفية وقام قبل قليل بضم لاعب الهلال السابق الصادق شلش بعقد احتراف لمدة ثلاثة سنوات كما قام بضم المحترف النيجري ماماني بعد ان اجتاز الكشف الطبي الذي اجري له فور وصوله اليوم بصحبة مواطنه مجيد سومانا .وبالمقابل قام المريخ باعارة مهاجمه محمد داؤد للاهلي الخرطوم لمدة عام وعبر شلش عن سعادته بالانضمام للفرقة الحمراء متمنيا ان يوفق في رحلته الاحترافية الجديدة مع المريخ.

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