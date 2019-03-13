ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13 مارس 2019م

الأربعاء 13 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يثني على أزلية العلاقات السودانية الإثيوبية

- مبعوث روسي يصل الخرطوم الجمعة حاملا رسالة للبشير

- النائب الاول يعود للبلاد بعد زيارة رسمية للقاهرة

- وكيل الخارجية يبحث مع سفير المانيا العلاقات

- توقيع بروتوكول نشر القوات بين السودان وإثيوبيا

- المالية تطالب البنك الدولي بمعالجة ديون السودان

- لقاء لشباب المؤتمر الوطني حول الراهن السياسي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد مركز تصحيح امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالولايه

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يؤكد ان الدفاع الشعبي فصيل مهم في المرحلة المقبله للمحافظة علي امن المجتمع

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير يتفقد عدد من المشاريع المروية بمحلية قلي

- معتمد محلية ام رمتة يوجه الشرطة الشعبية والمجتمعية باهمية التنسيق مع الشرطة العامة والنيابة وجهاز الامن لحماية المجتمع .

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض زينب يوسف النموري تؤكد دعمها ورعايتها لحملة البحث والاكتشاف والتوعية لروماتزم القلب

- معتمد محلية كوستي يشير لاهمية التنسيق بين المحلية وامانة الزكاة في معالجة حدة الفقر وتخفيف اعباء المعيشة

- معتمد محلية كوستي يشيد بجهود الاجهزة الامنية والشرطية في تامين امتحانات الشهادة الثانوية

- معتمد محلية ام رمتة يؤكد ان قانون الطوارئ يهدف لحماية وسلامة المواطنين

- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض الدكتور الشاذلي عيسي حمد يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للحزب

- المدير العام لهيئة المياه بولاية النيل الابيض يطلع علي سير العمل بهيئة المياة بمحليتي كوستي وربك

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- اجتماع للجنة الفنية المشتركة برئاسة الوالي بالانابة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية وذلك لبحث خطط التامين الصحي من اجل ترقية وتطوير الحقل الصحي

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يعد بتوفير الكادر الطبي بالولاية موجها بان يتم تعيين الكوادر الطبية حسب المحليات

- مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يقف علي اداء الادارات ويوصي بتطوير متحف السلطان والمحافظة علي الارث

- وصول اجهزة جديدة للمكفوفين لمساعدتهم في التعليم

- امين عام ديوان الزكاة بالولاية يشيد بدور التامين الصحي في مجال الخدمات الطبية ومايقدمه تجاه الشرائح الضعيفة

- خلال مخاطبته مؤتمر المراة بالمؤتمر الوطني بالولاية رئيس الحزب بالولاية يثمن دور المراة تجاه القضايا الحزبية

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- تفقد الفريق الركن النعيم خضر مرسال والى الولاية محطتى المياه والكهرباء بالفاشر واستمع خلال الزيارة الى شرح مفصل من المهندسين والعاملين بالمحطتين

- تعهد والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر خلال زيارته لمجلس الولاية التشريعي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبرها المرتكز الأساسي للعمل السياسي ومحاربة الفساد

- قام الاستاذ عبد الله موسى فضه هاشم وزير التربية والتوجيه بزيارة الي معهد الامل لتعليم الصم

- اطلعت الأستاذة آمنه هرون وزيرة المالية والقوي العاملة بالولاية علي برامج الشباب والمشكلات التي تعترض سير عملهم

شبكة الشروق نت

- السودان وإثيوبيا يوقعان بروتوكولاً لنشر قوات على الحدود

- الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار السودان

- تفاصيل لقاء ابن عوف بالرئيس المصري بالقاهرة

- "الشعبي": وضع البلاد لا يستدعي فرض حالة الطوارئ

- دراسات للاستثمار في "الرمال السوداء" بالبحر الأحمر

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يثني علي ازلية وخصوصية العلاقات السودانية الاثيوبية

- السيسي يؤكد للنائب الأول لرئيس الجمهورية دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان

- النائب الاول يعود للبلاد بعد زيارة رسمية للقاهرة

- 25 مارس الجاري يوم للتحول الرقمي الوطني

- والي الجزيرة: السودان وطن يسع الجميع

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صحيفة أخبار اليوم:

- ابن عوف زار مصر ونقل رسالة من البشير للسيسي

- الأمن يقتحم وكرا غرب أم درمان ويضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة

- اتفاق على نشر قوات مشتركة على الحدود بين السودان واثيوبيا

- (الوطني) يبحث التحديات في ظل الطوارئ

- مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا يزور البلاد الجمعة

- المالية توجه بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- في عملية نوعية: الأمن يقتحم وكرا للسلاح غربي أم درمان

- المالية توجه بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح

- إرجاء زيارة نائب وزير الخارجية الروسية إلى السودان

- انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة

- الإتحادي الأصل يدعو لتقديم الكفاءات في الحكومة المقبلة

- التربية الخرطوم تعلن إكتمال الترتيبات لبدء إمتحانات الأساس بالإثنين

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات يشهد زيادة في حركة الصادر والوارد

- وفد من وزارة التربية والتوجيه بتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية بمحليتى حلايب وجبيت المعادن

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- المرضي يوجه بضرورة الاهتمام بمعاش الناس ورعاية الشباب.

- مدير التأمين الصحي بالولاية يؤكد حرص التأمين علي الشراكة بالاسناد والدعم مع مستشفي الامل .

- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يشهد ختام فعاليات مؤتمر قطاع المرأة بالولاية.

- مجلس تنسيق الاتحادات الرياضية يبتدر نشاطه ببناء الأجسام

- مشروع بناء القدرات ببنك التنمية الأفريقي يواصل دعمه لمستشفي محلية ام روابة.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يشيد بالجهاز القومي لتشغيل الخريجين ويوجه بالاهتمام بمشروعات الخريج

ـ والي غرب كردفان يوجه وزارة المالية بالمتابعة اللصيقة لنشاط الاتحاد التعاوني بالولاية بما يخدم المواطن في قضاياه المعيشية

ـ والي غرب كردفان يشهد اليوم اللقاء التفاكري الاول الذي يقيمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني

ـ رئيس المجلس التشريعي بالولاية يضطلع على المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها منظمة حمام السلام بالولاية

- معتمد محلية ابيي يشهد بداية تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الانسانية للاجئي جنوب السودان والمجتمعات المضيفة بمنطقة المقدمة

ـ معتمد ابيي يؤكد أن امتحانات الشهادة السودانية تمضي بصورة جيدة وسط احوال امنية هادئة

ـ مدير ادارة الامتحانات والتقويم التربوي يؤكد اكتمال الترتيبات الخاصة باجراءات امتحانات شهادة الاساس بالولاية

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر يزور ولاية نهر النيل ويشارك في تدشين عمليات حصاد القمح .

- رئيس مجلس تشريعي ولاية نهر النيل كمال الدين ابراهيم يتفقد مراكز الإمتحانات ويشيد بدور المعلمين .

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية د.أماني عبدالرازق توجه بمضاعفة الجهود لمقابلة الاصحاح البيئي بالولاية .