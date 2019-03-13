ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13 مارس 2019م

الأربعاء 13 مارس 2019م
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يثني على أزلية العلاقات السودانية الإثيوبية
- مبعوث روسي يصل الخرطوم الجمعة حاملا رسالة للبشير
- النائب الاول يعود للبلاد بعد زيارة رسمية للقاهرة
- وكيل الخارجية يبحث مع سفير المانيا العلاقات
- توقيع بروتوكول نشر القوات بين السودان وإثيوبيا
- المالية تطالب البنك الدولي بمعالجة ديون السودان
- لقاء لشباب المؤتمر الوطني حول الراهن السياسي
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد مركز تصحيح امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالولايه
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يؤكد ان الدفاع الشعبي فصيل مهم في المرحلة المقبله للمحافظة علي امن المجتمع
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير يتفقد عدد من المشاريع المروية بمحلية قلي
- معتمد محلية ام رمتة يوجه الشرطة الشعبية والمجتمعية باهمية التنسيق مع الشرطة العامة والنيابة وجهاز الامن لحماية المجتمع .
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض زينب يوسف النموري تؤكد دعمها ورعايتها لحملة البحث والاكتشاف والتوعية لروماتزم القلب
- معتمد محلية كوستي يشير لاهمية التنسيق بين المحلية وامانة الزكاة في معالجة حدة الفقر وتخفيف اعباء المعيشة
- معتمد محلية كوستي يشيد بجهود الاجهزة الامنية والشرطية في تامين امتحانات الشهادة الثانوية
- معتمد محلية ام رمتة يؤكد ان قانون الطوارئ يهدف لحماية وسلامة المواطنين
- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض الدكتور الشاذلي عيسي حمد يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للحزب
- المدير العام لهيئة المياه بولاية النيل الابيض يطلع علي سير العمل بهيئة المياة بمحليتي كوستي وربك
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- اجتماع للجنة الفنية المشتركة برئاسة الوالي بالانابة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية وذلك لبحث خطط التامين الصحي من اجل ترقية وتطوير الحقل الصحي
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يعد بتوفير الكادر الطبي بالولاية موجها بان يتم تعيين الكوادر الطبية حسب المحليات
- مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يقف علي اداء الادارات ويوصي بتطوير متحف السلطان والمحافظة علي الارث
- وصول اجهزة جديدة للمكفوفين لمساعدتهم في التعليم
- امين عام ديوان الزكاة بالولاية يشيد بدور التامين الصحي في مجال الخدمات الطبية ومايقدمه تجاه الشرائح الضعيفة
- خلال مخاطبته مؤتمر المراة بالمؤتمر الوطني بالولاية رئيس الحزب بالولاية يثمن دور المراة تجاه القضايا الحزبية
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- تفقد الفريق الركن النعيم خضر مرسال والى الولاية محطتى المياه والكهرباء بالفاشر واستمع خلال الزيارة الى شرح مفصل من المهندسين والعاملين بالمحطتين
- تعهد والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر خلال زيارته لمجلس الولاية التشريعي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبرها المرتكز الأساسي للعمل السياسي ومحاربة الفساد
- قام الاستاذ عبد الله موسى فضه هاشم وزير التربية والتوجيه بزيارة الي معهد الامل لتعليم الصم
- اطلعت الأستاذة آمنه هرون وزيرة المالية والقوي العاملة بالولاية علي برامج الشباب والمشكلات التي تعترض سير عملهم
شبكة الشروق نت
- السودان وإثيوبيا يوقعان بروتوكولاً لنشر قوات على الحدود
- الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار السودان
- تفاصيل لقاء ابن عوف بالرئيس المصري بالقاهرة
- "الشعبي": وضع البلاد لا يستدعي فرض حالة الطوارئ
- دراسات للاستثمار في "الرمال السوداء" بالبحر الأحمر
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يثني علي ازلية وخصوصية العلاقات السودانية الاثيوبية
- السيسي يؤكد للنائب الأول لرئيس الجمهورية دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان
- النائب الاول يعود للبلاد بعد زيارة رسمية للقاهرة
- 25 مارس الجاري يوم للتحول الرقمي الوطني
- والي الجزيرة: السودان وطن يسع الجميع
صحيفة أخبار اليوم:
- ابن عوف زار مصر ونقل رسالة من البشير للسيسي
- الأمن يقتحم وكرا غرب أم درمان ويضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة
- اتفاق على نشر قوات مشتركة على الحدود بين السودان واثيوبيا
- (الوطني) يبحث التحديات في ظل الطوارئ
- مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا يزور البلاد الجمعة
- المالية توجه بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- في عملية نوعية: الأمن يقتحم وكرا للسلاح غربي أم درمان
- المالية توجه بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح
- إرجاء زيارة نائب وزير الخارجية الروسية إلى السودان
- انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة
- الإتحادي الأصل يدعو لتقديم الكفاءات في الحكومة المقبلة
- التربية الخرطوم تعلن إكتمال الترتيبات لبدء إمتحانات الأساس بالإثنين
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات يشهد زيادة في حركة الصادر والوارد
- وفد من وزارة التربية والتوجيه بتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية بمحليتى حلايب وجبيت المعادن
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- المرضي يوجه بضرورة الاهتمام بمعاش الناس ورعاية الشباب.
- مدير التأمين الصحي بالولاية يؤكد حرص التأمين علي الشراكة بالاسناد والدعم مع مستشفي الامل .
- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يشهد ختام فعاليات مؤتمر قطاع المرأة بالولاية.
- مجلس تنسيق الاتحادات الرياضية يبتدر نشاطه ببناء الأجسام
- مشروع بناء القدرات ببنك التنمية الأفريقي يواصل دعمه لمستشفي محلية ام روابة.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- والي غرب كردفان يشيد بالجهاز القومي لتشغيل الخريجين ويوجه بالاهتمام بمشروعات الخريج
ـ والي غرب كردفان يوجه وزارة المالية بالمتابعة اللصيقة لنشاط الاتحاد التعاوني بالولاية بما يخدم المواطن في قضاياه المعيشية
ـ والي غرب كردفان يشهد اليوم اللقاء التفاكري الاول الذي يقيمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني
ـ رئيس المجلس التشريعي بالولاية يضطلع على المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها منظمة حمام السلام بالولاية
- معتمد محلية ابيي يشهد بداية تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الانسانية للاجئي جنوب السودان والمجتمعات المضيفة بمنطقة المقدمة
ـ معتمد ابيي يؤكد أن امتحانات الشهادة السودانية تمضي بصورة جيدة وسط احوال امنية هادئة
ـ مدير ادارة الامتحانات والتقويم التربوي يؤكد اكتمال الترتيبات الخاصة باجراءات امتحانات شهادة الاساس بالولاية
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل
- نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر يزور ولاية نهر النيل ويشارك في تدشين عمليات حصاد القمح .
- رئيس مجلس تشريعي ولاية نهر النيل كمال الدين ابراهيم يتفقد مراكز الإمتحانات ويشيد بدور المعلمين .
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية د.أماني عبدالرازق توجه بمضاعفة الجهود لمقابلة الاصحاح البيئي بالولاية .
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.