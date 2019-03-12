وزارة التربية والتعليم يتعهد بفتح تحقيق حول أسئلة اللغة العربية

تعهدت وزارة التربية والتعليم بفتح تحقق حول ورود أسئلة من خارج المقرر خلال امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني بالشهادة السودانية، وقال وكيل الوزارة الطاهر حسن ، إذا ثبت صحة ذلك سيتم توزيع درجات السؤال على بقية الأسئلة حفاظاً على حقوق الطلاب.
وشكا أساتذة وطلاب في المساق الفني من ورود أسئلة من المقرر القديم للمساق تم إلغاءه بعد شهرين من بداية العام الدارسي الحالي.
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