ابرز عناوين الصحف الرياضيه الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠١٩

أخبار قناة الملاعب

- الخامس عشر من مارس موعد الجمعية العمومية لهلال الجنينة

- تواصل التسجيلات لضم الأندية للعناصر المميزة بكل ولايات السودان

- اختيار الحكم الجزائري مصطفي غربال لادارة مباراة الهلال السوداني أمام نكانا الزامبي الأحد المقبل باستاد الهلال السوداني

الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

- التونسي الكوكى" يبارك الصفقة ،السلطان سليم يتوشح بالأزرق

-بعثة الهلال الظافرة تعود للخرطوم ، الفريق يفتح ملف نكانا ، ونجم التسجيلات سليم فى اول حوار : هلاليتى" حسمت انتقالى

-كاف" يتغزل :عملاق السودان يعزز الآمال ، خطر الايقاف يهدد غربال قبل لقاء الهلال ..والصحافة الغانية : الأزرق عطل كوتوكو

-المريخ يستقبل الثنائي النيجيري المحترف ..يصرف النظر عن ضفر ..ومنتخبنا الأولمبي يواجه "جولدى" المصري وديا

-الصحف الغانيه : الهلال تعملق" وعطل انطلاقة الأشانتي

-حكام من الجنس اللطيف فى امم افريقيا تحت ١٧ سنه

-الاعب إختار التوشح بالشعار الازرق الهلال يضم نجم التسجيلات سليم بعقد لثلاثه سنوات

-١١ فريق يتنافسون على ٦ مقاعد حسابات معقدة للتأهل فى دورى ابطال افريقيا

-التعادل خلف ردود أفعال واسعة بالشارع الغانى الصحف الغانيه :الهلال يحبط آمال الأشانتي ويضعف فرصه ترشحه ، مدرب نكانا : نحتاج للحظ وكل شى امام الازرق ، وسات سات يؤكد :نواجه أفضل فريق فى المجموعة ، دوغلاس موفو : الخطأ ممنوع أمام الهلال ..اكونور :يجب أن نربح مضيفنا

-الحكم الجزائري يواجه خطر الإيقاف قبل لقاء الهلال

-حى العرب يتعاقد مع نجم الدين ويستقبل ثنائي مغربي

الصدى

ياسر قصاري يؤجل حسم صفقة الصيني إلى اليوم

المريخ يستقبل نجم منتخب النيجر مامانا ويخضعه إلى الفحص الطبي

الأحمر يصرف النظر عن ضفر. ....يؤجل تسجيل منتصر ويتجه لاعارة عصام للخرطوم

أل الشيخ يسخر من انسحاب الأهلي المصري من البطولة العربية

الكاف ينعي مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بعد وفاته في حادث الطائرة الأثيوبية

الزعيم

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الصيني : أمنيتي تحققت

الزعيم تورد أدق تفاصيل صفقة الموسم. ....سومانا ورحمني يصلان اليوم

أشهر أطباء تونس يخضع ضياء لعملية جراحية. .....المريخ يتدرب بمشاركة العقرب

الخانات تقطع الطريق على ضفر للعودة للمريخ

صحيفة المشاهد

الهلال يعود من كوماسي ويعلن الطوارئ للمواجهة المصيرية امام نكانا

الازرق يفتح ملف صدام الاحد ويصافح الجماهير اليوم بالجوهرة

الهلال يوقع العقد مع سليم لثلاث مواسم واللاعب يعبر عن سعادته

المكتب التنفيذي للهلال يدرج سليم عبر السيستم اليوم بعد اخلاء خانة له

الأمل يكشف تفاصيل انتقال سليم للهلال وينتظر اعارة شلش

لقطة الحكم الاثيوبي مع مهاجم الاشانتي تثير جدلا في الصحافة الغانية

تقرير: الشعلة يتصدر هدافي الكونفدرالية.. جودة الرؤوس والاقدام السودانية.. !!

موقع الكاف: الهلال يضع قدماً في ربع نهائي الكونفدرالية

شكوى عاجلة ضد حكم مباراة الهلال ونكانا المقبلة

’’المشاهد’’ تنشر حسابات التأهل في الكونفدرالية.. وبركان والصفاقسي ضمنا العبور

محمود صالح: عماد الصيني يوقع للمريخ اليوم بعد الاتفاق معنا

مفاجأة: صفقة انتقال عماد الصيني للمريخ على وشك الانهيار

حي العرب يتعاقد مع نجم الدين ويستقبل ثنائي مغربي

حارس المريخ يقترب من الانتقال الى الخرطوم الوطني

البشير يستمع لتنوير ضافي من أمين الرياضة.. يشيد بمشروع رياضة الشباب ويعلن مساندته

مراقب CAF بين ضحايا تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية

الاتحاد العربي يجدد الثقة في آل الشيخ ومعتصم جعفر نائبا لراوراوة في المنظمة

مدير البطولة العربية يرد على قرار الأهلي.. ويصرح: من قال أننا سندعوه للنسخة المقبلة؟

صديق عكلي رئيسا للاتحاد المحلي لكرة القدم بالمعيلق بالتزكية

بعد أن ذهبت لقناة الهلال الاعلامية الضجة لوشي تكتب: أنا حزينة شديد !!

الــعنــاويـــــن الــمحــليـــــة

بعثة هلال السودان وصلت فجر الْيَوْم إلى الخرطوم قادمة من غانا

مجلس الهلال يعلن الطوارئ للمواجهة المصيرية امام نكانا

أنباء عن اتفاق بين الهلال والفيتورى الظهير الايمن لرديف مانشستر يونايتد

رسمياً : الهلال يكسب خدمات سليم نجم الامل بعقد يمتد لثلاثة مواسم

تاكيداً لخبر صفحة الهلال .. الأمين العام لنادي الأمل : الهلال عرض علينا شلش معاراً وقد قبلنا

تاج السر: في انتظار عودة الهلال من غانا لإكمال إجراءات إعارة شلش للأمل

تاج السر: سليم لاعب تميز بروحه الطيبة، وبسلوكه المهذب وإخلاصه لشعار نادي الأمل

سليم: اللعب في صفوف الهلال حلم تحقق وسأبذل قصاري جهدي لإسعاد جماهير الازرق

المكتب التنفيذي للهلال يدرج سليم عبر السيستم اليوم في خانة بشه

الهلال يفتح الْيَوْم ملف التدريبات التحضيرية لمواجهة نكانا

الكوكي يضع برنامج خاص لتجهيز الفريق للمواجهة الحاسمة مساء الاحد المقبل

مرابط الهلال يتدرب بالصالة تحت إشراف مرق وقبيلة قبل انضمامهم للتحضيرات الجماعية

الثعلب ونزار حامد يكملان برنامج التأهيل البدني بنجاح ويشاركان بالتدريبات الجماعية الْيَوْم

النجم الساحلي يشكو الحكم الجزائري مصطفى غربال للكاف علماً بان الاخير سيدير مباراة الهلال امام نكانا

لقطة الحكم الاثيوبي مع مهاجم الاشانتي تثير جدلا في الصحافة الغانية

موقع كاف يتغزل في الهلال: عملاق السودان يعزز الآمال

الصحافة الغانية: الهلال عطل انطلاقة الاشانتي كوتوكو

مدرب نكانا: نحتاج للحظ وكل شيء امام الازرق ونواجه افضل فريق في المجموعة

صفقة انتقال عماد الصيني للمريخ على وشك الانهيار

منتخبنا الاولمبي يواجه "جولدي" المصرى ودياً

حي العرب يتعاقد مع نجم الدين ويستقبل ثنائي مغربي

حارس المريخ يقترب من الانتقال الى الخرطوم الوطني

البشير يستمع لتنوير ضافي من أمين الرياضة.. يشيد بمشروع رياضة الشباب ويعلن مساندته

مراقب CAF بين ضحايا تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية

الاتحاد العربي يجدد الثقة في آل الشيخ ومعتصم جعفر نائبا لراوراوة في المنظمة

مدير البطولة العربية يرد على قرار الأهلي.. ويصرح: من قال أننا سندعوه للنسخة المقبلة؟

صديق عكلي رئيسا للاتحاد المحلي لكرة القدم بالمعيلق بالتزكية