طالب عدد من تجار السوق الشعبي بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المرحلين من سوق "روقو روقو" السلطات بالإسراع في ادخال خدمات المياه والكهرباء في وقت أبدى فيه التجار ارتياحهم لموقع السوق ومساحته الكبيرة التي تمكنهم من العمل بكل أريحية.
وكشفت جولة الإثنين داخل السوق أن غالبية الباعة شيدوا "رواكيب" لعرض بضائعم ، وأشار نجم الدين داؤود ، حلاق بالسوق ، إلى حوجتهم لتغيير مكانهم وذلك لقربهم من أماكن بيع الأطعمة ما قد يتسبب في أضرار .
بينما طالب عدد من التجار بضرورة الإسراع في أدخال خدمات المياه ، وتشييد الحمامات التي يحتاجها السوق بشدة .
كانت هذه تفاصيل خبر تجار بغرب دارفور يطالبون بتوفير الخدمات للسوق الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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