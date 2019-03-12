ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم

- البشير يؤكد اهتمام الدولة ببرامج اتحاد الشباب

- بن عوف والسنوسي يبحثان عملية السلام بالبلاد

- أيلا يصدر قرارا بوقف الصيد شبه الصناعي

- كبر يخاطب القوات النظامية بمحلية الدبة بالولايةالشمالية

- الوطني يجيز الإطار المفاهيمي لمبادرة الرئيس

- ابوشنب يدشن محطة كهرباء كاس الجديدة

- احمد سعد يؤكد اهمية اجازة قانون الطوارئ

- انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة

- انعقاد اجتماع لجنة النظر في هيكلة المحليات

- احزاب المستقبل :نامل تحسن الأوضاع ورفع الطوارئ

- السودان يعزي في ضحايا الطائرة الإثيوبية

صحيفة الوطن:

- تفاصيل إختفاء طالب من مركز امتحانات الشهادة الثانوية

- البرلمان يصادق على "الطوارئ" ويقلص المدة لـ "6" أشهر

- "بوتفليقة" يستجيب للشارع الجزائري ويتخلى عن الترشح للرئاسة

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الخارجية: ترتيبات لإنطلاقة الحوار السوداني الأوروبي أواخر مارس

- البرلمان: القوات النظامية "خط أحمر" ولن نسمح المساس بها

- إجتماع بالقاهرة يبحث إنشاء كيان للدول المتشاطئة للبحر الأحمر

- نيابة الطوارئ: أحكام بالسجن والغرامة لمدانين بتجارة العملة وتهريب الذهب

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والي البحر الأحمر يطلع وزير الحكم الإتحادي على مجمل الأوضاع بالولاية

- وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار يشير إلي قرب إستلام شعلة بورتسودان عاصمة الثقافة العربية من مدينة صفاقص التونسيه

- الولاية تستقبل وفداً من الآلية الإعلامية للإصلاح الإقتصادي

- الوالى بالإنابة وزير المالية والقوى العامله المكلف يستقبل السفير التركى بالسودان ايرفان نزيد اوغلو

- وزارة الصحه والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع منظمة الآيسبو الإيطالية تنظم ورشة تطبيق الجودة الشاملة لإختصاصي تقنية المعامل

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الفريق أحمد خميس بخيت يقدم تنويرا شاملا للهيئات والمنظمات حول موجهات حكومته ومتطلبات المرحلة المقبله

- وزيرة الصحه والتنميه الاجتماعية بالنيل الابيض زينب يوسف النموري تؤكد دعم الوزارة للقطاع الصحي بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لكافة مواطني محلية تندلتى

- المدير العام لوزارة التربيه والتوجيه بولاية النيل الابيض الأستاذ عبدالله أحمد علي يؤكد ان امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية تسير بصورة جيده

- معتمد محلية السلام الدكتور حامد علي محمد يؤكد ان المحلية تشهد استقراراً امنياً بفضل جهود الاجهزة الامنية

- معتمد محلية كوستي يتفقد عدد من الطرق الرئيسية و الداخلية ومحطة الكشافة المدمجة للمياه

- انطلاقة حملة توزيع الجرعه الوقائيه والعلاجيه لمرض البلهارسيا والديدان المعويه بمحلية الجبلين

- المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع النيل الابيض الدكتور معمر مرتضى يدشن بداية الانتشار وإدخال خدمة التامين الصحي بالمراكز الصحية بمحلية قلي

- امين ديوان الزكاة بولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الدوري لمكاتب القطاعات

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفـور بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يتفقد سير العمل بمستشفي الجنينة المرجعي الجديد

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يعقد اجتماعا مع منسقية الخدمة الوطنية بحضور وزير التربية والتوجيه حول مبادرة مشروع السودان الاخضر

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يقف علي سير الامتحانات بالمراكز ويوصي الطلاب بالصبر والاجتهاد

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يؤكد ان انتقال سوق روقوروقو للشعبي تم بسلاسة واتفاق تام

- تجار بسوق روقوروقو يبدون ارتياحهم بترحيله الي السوق الشعبي ويطالبون المحلية بتوفير بعض الخدمات

- اكتمال الاستعدادات لاقامة مؤتمر القطاع النسوي بالمؤتمر الوطني

- اتحاد طلاب محلية هبيلا ينفذ مشروع السقيا لطلاب الشهادة السودانية بمراكز امتحاناتهم

- كشافة غرب دارفـور تستعد للمشاركة في مهرجان الكشافين القومي بود مدني

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية الفريق ركن النعيم يوجه وزارة الصحة بصيانه وتشغيل الماكينات المتعطلة بمركز الفاشر لغسيل الكلى

- الوالي يلتقي وفد القيادات الاهلية والشعبية لمحلية الكومة ويثمن وقفتهم الكبيرة تجاه رفعة المحلية وتنميتها .

- والي الولاية الفريق ركن اانعيم يعلن عن تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه دعما لمشروعات اتحاد عام المرأة

- وزير التربية والتوجيه عبدالله فضه يتفقد سير امتحانات الشهادة السودانية بمحليتي كتم والواحة

- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الاستاذ ابوبكر هارون يؤكد مضي الحزب نحو التوافق مع مطلوبات وثيقة الحوار الوطني والوصول إلى تفاهمات مع الاحزاب السياسية والحركات المسلحة

- القيادات الاهلية والشعبية بمحلية الكومة يؤكدون وقفتهم القوية لدعم قرارات رئاسة الجمهورية بشان الاصلاح الاقتصادى .

- لجنة أمن محلية الفاشر تزور منطقة كفوت التابعة لوحدة كورما الإدارية وتقف على سير امتحانات الشهادة الثانوية

- الشرطة الشعبية بالولاية تؤكد جاهزية قوات الشرطة الشعبية ومشاركتها فى تنفيذ برامج ومطلوبات المرحلة القادمة

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شبكة الشروق نت

الهند تُنشئ مركزاً مهنياً لتوطين صناعة الأدوية بالسودان

الرئاسة: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب والمفسدين

البرلمان يُصادق على "الطوارئ" ويقلص مدته لـ(6) أشهر

والي سنار يمنع بيع الأراضي الحكومية وإيجار المشاريع للأجانب

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- الوالي بالانابة يؤكد ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والبحث في مجال التصاميم.

- توقيع شراكة بين شرطة السجل المدني والشرطة الشعيبة والمجتمعية بالولاية لتسجيل المواليد والوفيات.

- جمعية تنظيم الأسرة السودانية تحتفل باليوم العالمي للمرأة.

- شراكات ذكية مع عدة جهات لتنفيذ مبادرة الابيض خالية من الملاريا.

- المنظمات الانسانية في ضيافة تشريعي شمال كردفان بغرض تقييم برنامج سودان خال من بتر وتشوية الاعضاء التناسلية

- الامين العام للمرأة السودانية بشمال كردفان تلتقي اختصاصي تمويل الريف في اطار تمويل المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يخاطب لقاء الفعاليات النوعية بمحلية بابنوسة ويتعهد بمحاسبة المفسدين ومراجعة المشروعات التنموية المتوقفة

ـ معتمد محلية الفولة يقف على اداء المخابز بالسوق الكبير بعد تسليمها حصة الدقيق المدعوم

ـ معتمد الفولة يتفقد مراكز امتحانات الشهادة السودانية

ـ معتمد محلية النهود :جهاز الأمن والمخابرات الوطني يدعم مصادر مياه ابوخريطيش باربعة ابار جديدة

ـ معتمد محلية ابيي ومنظمة مزن يبحثان سبل تنفيذ مشروع الدعم الانساني لسبل كسب العيش للنازحين والمجتمعات المضيفة

ـ معتمد محلية غبيش يؤكد التزامه بتذليل العقبات التي تواجه الشباب والرياضة بالمحلية

ـ معتمد محلية النهود يشيد بالدور المتعاظم الذي تقوم به الإدارة الأهلية في حفظ الأمن وفض النزاعات

- معتمد محلية كيلك يقود مبادرة مع شركات البترول العاملة بالمحلية بهدف تلمس الخدمات الضرورية والعمل على توفيرها

ـ رئيس لجنة رقابة المخابز بمحلية الفولة :اللجنة وضعت عدة اجراءات تصب في مصلحة المواطن

ـ مدير ادارة المخازن بمحلية النهود يعلن عن وصول كميات كبيرة من مواد البناء لإعمار منازل متضرري السيول والامطار

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- وإلي نهر النيل يلتقي مدير قوات الشرطة الشعبية بالولاية ويبحث معه مساهمتهم في استقرار الولاية .

- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الحويج يوجه بإنشاء سوق حديث للمرأة بمحلية شندي .

- مدير شرطة الولاية يعلن عن إكتمال الترتيبات التأمينية لاستئناف الدراسة بجامعات الولاية .

- وزير التربية والتوجيه الأستاذ ابراهيم مختار يتفقد مراكز الامتحانات بمحلية بربر.

- الصحة بنهر النيل تعتمد (36) مركز صحي و(7-14) من المستشفيات الريفية لإعلان تطبيق برنامج طب الأسرة.