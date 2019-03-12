ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم
- البشير يؤكد اهتمام الدولة ببرامج اتحاد الشباب
- بن عوف والسنوسي يبحثان عملية السلام بالبلاد
- أيلا يصدر قرارا بوقف الصيد شبه الصناعي
- كبر يخاطب القوات النظامية بمحلية الدبة بالولايةالشمالية
- الوطني يجيز الإطار المفاهيمي لمبادرة الرئيس
- ابوشنب يدشن محطة كهرباء كاس الجديدة
- احمد سعد يؤكد اهمية اجازة قانون الطوارئ
- انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة
- انعقاد اجتماع لجنة النظر في هيكلة المحليات
- احزاب المستقبل :نامل تحسن الأوضاع ورفع الطوارئ
- السودان يعزي في ضحايا الطائرة الإثيوبية
صحيفة الوطن:
- تفاصيل إختفاء طالب من مركز امتحانات الشهادة الثانوية
- البرلمان يصادق على "الطوارئ" ويقلص المدة لـ "6" أشهر
- "بوتفليقة" يستجيب للشارع الجزائري ويتخلى عن الترشح للرئاسة
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الخارجية: ترتيبات لإنطلاقة الحوار السوداني الأوروبي أواخر مارس
- البرلمان: القوات النظامية "خط أحمر" ولن نسمح المساس بها
- إجتماع بالقاهرة يبحث إنشاء كيان للدول المتشاطئة للبحر الأحمر
- نيابة الطوارئ: أحكام بالسجن والغرامة لمدانين بتجارة العملة وتهريب الذهب
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والي البحر الأحمر يطلع وزير الحكم الإتحادي على مجمل الأوضاع بالولاية
- وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار يشير إلي قرب إستلام شعلة بورتسودان عاصمة الثقافة العربية من مدينة صفاقص التونسيه
- الولاية تستقبل وفداً من الآلية الإعلامية للإصلاح الإقتصادي
- الوالى بالإنابة وزير المالية والقوى العامله المكلف يستقبل السفير التركى بالسودان ايرفان نزيد اوغلو
- وزارة الصحه والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع منظمة الآيسبو الإيطالية تنظم ورشة تطبيق الجودة الشاملة لإختصاصي تقنية المعامل
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الفريق أحمد خميس بخيت يقدم تنويرا شاملا للهيئات والمنظمات حول موجهات حكومته ومتطلبات المرحلة المقبله
- وزيرة الصحه والتنميه الاجتماعية بالنيل الابيض زينب يوسف النموري تؤكد دعم الوزارة للقطاع الصحي بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لكافة مواطني محلية تندلتى
- المدير العام لوزارة التربيه والتوجيه بولاية النيل الابيض الأستاذ عبدالله أحمد علي يؤكد ان امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية تسير بصورة جيده
- معتمد محلية السلام الدكتور حامد علي محمد يؤكد ان المحلية تشهد استقراراً امنياً بفضل جهود الاجهزة الامنية
- معتمد محلية كوستي يتفقد عدد من الطرق الرئيسية و الداخلية ومحطة الكشافة المدمجة للمياه
- انطلاقة حملة توزيع الجرعه الوقائيه والعلاجيه لمرض البلهارسيا والديدان المعويه بمحلية الجبلين
- المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع النيل الابيض الدكتور معمر مرتضى يدشن بداية الانتشار وإدخال خدمة التامين الصحي بالمراكز الصحية بمحلية قلي
- امين ديوان الزكاة بولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الدوري لمكاتب القطاعات
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفـور بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يتفقد سير العمل بمستشفي الجنينة المرجعي الجديد
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يعقد اجتماعا مع منسقية الخدمة الوطنية بحضور وزير التربية والتوجيه حول مبادرة مشروع السودان الاخضر
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يقف علي سير الامتحانات بالمراكز ويوصي الطلاب بالصبر والاجتهاد
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يؤكد ان انتقال سوق روقوروقو للشعبي تم بسلاسة واتفاق تام
- تجار بسوق روقوروقو يبدون ارتياحهم بترحيله الي السوق الشعبي ويطالبون المحلية بتوفير بعض الخدمات
- اكتمال الاستعدادات لاقامة مؤتمر القطاع النسوي بالمؤتمر الوطني
- اتحاد طلاب محلية هبيلا ينفذ مشروع السقيا لطلاب الشهادة السودانية بمراكز امتحاناتهم
- كشافة غرب دارفـور تستعد للمشاركة في مهرجان الكشافين القومي بود مدني
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والى الولاية الفريق ركن النعيم يوجه وزارة الصحة بصيانه وتشغيل الماكينات المتعطلة بمركز الفاشر لغسيل الكلى
- الوالي يلتقي وفد القيادات الاهلية والشعبية لمحلية الكومة ويثمن وقفتهم الكبيرة تجاه رفعة المحلية وتنميتها .
- والي الولاية الفريق ركن اانعيم يعلن عن تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه دعما لمشروعات اتحاد عام المرأة
- وزير التربية والتوجيه عبدالله فضه يتفقد سير امتحانات الشهادة السودانية بمحليتي كتم والواحة
- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الاستاذ ابوبكر هارون يؤكد مضي الحزب نحو التوافق مع مطلوبات وثيقة الحوار الوطني والوصول إلى تفاهمات مع الاحزاب السياسية والحركات المسلحة
- القيادات الاهلية والشعبية بمحلية الكومة يؤكدون وقفتهم القوية لدعم قرارات رئاسة الجمهورية بشان الاصلاح الاقتصادى .
- لجنة أمن محلية الفاشر تزور منطقة كفوت التابعة لوحدة كورما الإدارية وتقف على سير امتحانات الشهادة الثانوية
- الشرطة الشعبية بالولاية تؤكد جاهزية قوات الشرطة الشعبية ومشاركتها فى تنفيذ برامج ومطلوبات المرحلة القادمة
شبكة الشروق نت
الهند تُنشئ مركزاً مهنياً لتوطين صناعة الأدوية بالسودان
الرئاسة: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب والمفسدين
البرلمان يُصادق على "الطوارئ" ويقلص مدته لـ(6) أشهر
والي سنار يمنع بيع الأراضي الحكومية وإيجار المشاريع للأجانب
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- الوالي بالانابة يؤكد ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والبحث في مجال التصاميم.
- توقيع شراكة بين شرطة السجل المدني والشرطة الشعيبة والمجتمعية بالولاية لتسجيل المواليد والوفيات.
- جمعية تنظيم الأسرة السودانية تحتفل باليوم العالمي للمرأة.
- شراكات ذكية مع عدة جهات لتنفيذ مبادرة الابيض خالية من الملاريا.
- المنظمات الانسانية في ضيافة تشريعي شمال كردفان بغرض تقييم برنامج سودان خال من بتر وتشوية الاعضاء التناسلية
- الامين العام للمرأة السودانية بشمال كردفان تلتقي اختصاصي تمويل الريف في اطار تمويل المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يخاطب لقاء الفعاليات النوعية بمحلية بابنوسة ويتعهد بمحاسبة المفسدين ومراجعة المشروعات التنموية المتوقفة
ـ معتمد محلية الفولة يقف على اداء المخابز بالسوق الكبير بعد تسليمها حصة الدقيق المدعوم
ـ معتمد الفولة يتفقد مراكز امتحانات الشهادة السودانية
ـ معتمد محلية النهود :جهاز الأمن والمخابرات الوطني يدعم مصادر مياه ابوخريطيش باربعة ابار جديدة
ـ معتمد محلية ابيي ومنظمة مزن يبحثان سبل تنفيذ مشروع الدعم الانساني لسبل كسب العيش للنازحين والمجتمعات المضيفة
ـ معتمد محلية غبيش يؤكد التزامه بتذليل العقبات التي تواجه الشباب والرياضة بالمحلية
ـ معتمد محلية النهود يشيد بالدور المتعاظم الذي تقوم به الإدارة الأهلية في حفظ الأمن وفض النزاعات
- معتمد محلية كيلك يقود مبادرة مع شركات البترول العاملة بالمحلية بهدف تلمس الخدمات الضرورية والعمل على توفيرها
ـ رئيس لجنة رقابة المخابز بمحلية الفولة :اللجنة وضعت عدة اجراءات تصب في مصلحة المواطن
ـ مدير ادارة المخازن بمحلية النهود يعلن عن وصول كميات كبيرة من مواد البناء لإعمار منازل متضرري السيول والامطار
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل
- وإلي نهر النيل يلتقي مدير قوات الشرطة الشعبية بالولاية ويبحث معه مساهمتهم في استقرار الولاية .
- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الحويج يوجه بإنشاء سوق حديث للمرأة بمحلية شندي .
- مدير شرطة الولاية يعلن عن إكتمال الترتيبات التأمينية لاستئناف الدراسة بجامعات الولاية .
- وزير التربية والتوجيه الأستاذ ابراهيم مختار يتفقد مراكز الامتحانات بمحلية بربر.
- الصحة بنهر النيل تعتمد (36) مركز صحي و(7-14) من المستشفيات الريفية لإعلان تطبيق برنامج طب الأسرة.
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يُؤمّن على الدور الكبير لجامعة الخرطوم تجاه القضايا القومية والوطنية
- رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الدولة ورعايتها لكافة برامج وخطط الاتحاد الوطني للشباب السوداني
- النائب الأول يطلع علي الجهود المبذولة لتطوير الحكم اللامركزي
- اللواء ركن عبدالرحمن الصادق يدعو الولايات لفتح أفرع لأسواق الشباب للبيع بسعر المصنع
- نائب رئيس الجمهورية يشيد بما حققته الشمالية من انتاج وفير من محصول القمح
- الموتمر الوطني يجيز الإطار المفاهيمي لمبادرة الرئيس
- انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة
- كبلو يؤكد عمق العلاقات السودانية الهندية
- تصاعد معدلات مناولة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان
صحيفة أخبار اليوم:
- الهيئة التشريعية القومية تجيز الطوارئ وتقلل فترتها لـ (٦) أشهر.
- البشير يبحث مع أساتذة جامعة الخرطوم رؤية معالجة الأزمة الراهنة.
- التعليم العالي : لا قرار باستئناف الدراسة بالجامعات اليوم.
- تفاصيل اجتماع المكتب القيادي للوطني برئاسة هارون.
- الصادق المقلي يكتب : قرار الرئيس بعسكرة حكام الولايات خطوة ايجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.