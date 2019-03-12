عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 م

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

الهلال يعود من كوماسي ويعلن الطوارئ للمواجهة المصيرية امام نكانا

الازرق يفتح ملف صدام الاحد ويصافح الجماهير اليوم بالجوهرة

الهلال يوقع العقد مع سليم لثلاث مواسم واللاعب يعبر عن سعادته

المكتب التنفيذي للهلال يدرج سليم عبر السيستم اليوم بعد اخلاء خانة له

الأمل يكشف تفاصيل انتقال سليم للهلال وينتظر اعارة شلش

لقطة الحكم الاثيوبي مع مهاجم الاشانتي تثير جدلا في الصحافة الغانية

تقرير: الشعلة يتصدر هدافي الكونفدرالية.. جودة الرؤوس والاقدام السودانية.. !!

موقع الكاف: الهلال يضع قدماً في ربع نهائي الكونفدرالية

شكوى عاجلة ضد حكم مباراة الهلال ونكانا المقبلة

’’المشاهد’’ تنشر حسابات التأهل في الكونفدرالية.. وبركان والصفاقسي ضمنا العبور

محمود صالح: عماد الصيني يوقع للمريخ اليوم بعد الاتفاق معنا

مفاجأة: صفقة انتقال عماد الصيني للمريخ على وشك الانهيار

حي العرب يتعاقد مع نجم الدين ويستقبل ثنائي مغربي

حارس المريخ يقترب من الانتقال الى الخرطوم الوطني

البشير يستمع لتنوير ضافي من أمين الرياضة.. يشيد بمشروع رياضة الشباب ويعلن مساندته

مراقب CAF بين ضحايا تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية

الاتحاد العربي يجدد الثقة في آل الشيخ ومعتصم جعفر نائبا لراوراوة في المنظمة

مدير البطولة العربية يرد على قرار الأهلي.. ويصرح: من قال أننا سندعوه للنسخة المقبلة؟

صديق عكلي رئيسا للاتحاد المحلي لكرة القدم بالمعيلق بالتزكية

بعد أن ذهبت لقناة الهلال الاعلامية الضجة لوشي تكتب: أنا حزينة شديد !!

الصدى

ياسر قصاري يؤجل حسم صفقة الصيني إلى اليوم

المريخ يستقبل نجم منتخب النيجر مامانا ويخضعه إلى الفحص الطبي

الأحمر يصرف النظر عن ضفر. ….يؤجل تسجيل منتصر ويتجه لاعارة عصام للخرطوم

أل الشيخ يسخر من انسحاب الأهلي المصري من البطولة العربية

الكاف ينعي مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بعد وفاته في حادث الطائرة الأثيوبية

Advertisements

ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ ﺍﻟـﺠـﻮﻫـﺮﺓ ﺍﻟـﺮﻳـﺎﺿـﻴـﺔ :

– ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻜﻮﻛﻰ ” ﻳﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻔﻘﻪ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺘﻮﺷﺢ ﺑﺎﻻﺯﺭﻕ

– ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻟﻈﺎﻓﺮﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻧﻜﺎﻧﺎ ، ﻭﻧﺠﻢ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﺣﻮﺍﺭ : ﻫﻼﻟﻴﺘﻰ ” ﺣﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ

– ﻛﺎﻑ ” ﻳﺘﻐﺰﻝ : ﻋﻤﻼﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻵﻣﺎﻝ ، ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻳﻬﺪﺩ ﻏﺮﺑﺎﻝ

ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻬﻼﻝ .. ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﻪ : ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻋﻄﻞ ﻛﻮﺗﻮﻛﻮ

– ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ .. ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺿﻔﺮ

.. ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺍﻻﻭﻟﻤﺒﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ” ﺟﻮﻟﺪﻯ ” ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺩﻳﺎ

– ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﻪ : ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻌﻤﻠﻖ ” ﻭﻋﻄﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻰ

– ﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻰ ﺍﻣﻢ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ١٧ ﺳﻨﻪ

– ﺍﻻﻋﺐ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺷﺢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻀﻢ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺳﻠﻴﻢ

ﺑﻌﻘﺪ ﻟﺜﻼﺛﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ

– ١١ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ٦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻘﺪﻩ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻓﻰ ﺩﻭﺭﻯ

ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

– ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻐﺎﻧﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﻪ

: ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺤﺒﻂ ﺍﻣﺎﻝ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻰ ﻭﻳﻀﻌﻒ ﻓﺮﺻﻪ ﺗﺮﺷﺤﻪ ، ﻣﺪﺭﺏ ﻧﻜﺎﻧﺎ :

ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻆ ﻭﻛﻞ ﺷﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻻﺯﺭﻕ ، ﻭﺳﺎﺕ ﺳﺎﺕ ﻳﺆﻛﺪ : ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺍﻓﻀﻞ

ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻣﻮﻓﻮ : ﺍﻟﺨﻄﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻼﻝ

.. ﺍﻛﻮﻧﻮﺭ : ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺮﺑﺢ ﻣﻀﻴﻔﻨﺎ

– ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻬﻼﻝ

– ﺣﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ

الزعيم

الصيني : أمنيتي تحققت

الزعيم تورد أدق تفاصيل صفقة الموسم. ….سومانا ورحمني يصلان اليوم

أشهر أطباء تونس يخضع ضياء لعملية جراحية. …..المريخ يتدرب بمشاركة العقرب

الخانات تقطع الطريق على ضفر للعودة للمريخ