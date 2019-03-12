تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الوطن * تفاصيل إختفاء طالب من مركز إمتحانات الشهادة الثانوية * برلمان يصادق على “الطوارئ” ويقلص المدة لـ(6) أشهر *بوتلفيقى يستجيب للشارع الجزائري ويتخلى عن الترشيح للرئاسة * المركزي يعتزم سحب فئة الـ(50) جنيهاً القديمة من التداول صحيفة ألوان * البرلمان يصادق على قانون “الطوارئ” ويقلص مدته لـ(6) أشهر * بوتفليقة يعلن سحب ترشحه من إنتخابات الجزائر * إتحاد الصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن عثمان ميرغني صحيفة المجهر * الهيئة التشريعية القومية تصادق على إعلان الطوارئ لمدة (6) أشهر * البنك المركزي يكشف عن قرار مرتقب بسحب فئة الـ(50) جنيهاً القديمة صحيفة السوداني * “المركزي” يشرع في طباعة فئة (1000) جنيه ويسحب الـ(50) القديمة * البرلمان يصادق على حالة الطوارئ لستة أشهر بدلاً عن عام * البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم بشأن أوضاع البلاد.. * الوطني: التغيير مطلب ملح صحيفة آخر لحظة Advertisements * المركزي يحظر شركات وشخصيات ويسحب الـ(50) القديمة * وزير العدل: الطوارئ المطبقة (هينة ولينة) * محكمة الفساد تطلب مثول مسؤول عسكري رفيع صحيفة الصيحة *الطوارئ نافذة لـ(6) أشهر بأمر البرلمان * قرار مرتقب بسحب فئة الـ(50) جنيهاً القديمة * حصر تخليص الحاويات بالميناء الجنوبي ومحطة (سوبا) صحيفة الإنتباهة * إستشهاد سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية * حظر مصرفي لـ(4) شركات و(19) شخصاً * إنهاء أسطورة سوق (الخرشة) في نيالا صحيفة الدار * ظهور السودانية نادية ضمن ضحايا حادث الطائرة الاثيوبية * العثور على صندوقين الأسودين ومسجلات صوت للطائرة الاثيوبية المنكوبة * بوتفليقة يؤجل الانتخابات ويعلن عدم ترشحه لولاية خامسة * بدء محاكمة الناشط الشهير بالبوشي بعد إحضاره من القاهرة * محكمة الطوارئ تبرئ وتشطب بلاغات لعدد من المتظاهرين بالكلاكلة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحالن القرآن الكريم والفقه والعقيدة للاساس والرياضيات المتخصصة واساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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