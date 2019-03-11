اتهام تاجر خردة بالاستيلاء على فلندات السكة حديد

وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام تهمة لتاجر خردة بالاستيلاء على معدات تتبع لهيئة السكة حديد حيث وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة 181 من القانون الجنائي المتعلقة بتسلم مال مسروق، واتهمته بتسلم فلندات خاصة بالسكة حديد وإخفائها بمنزله مع علمه بأنها مسروقة، وجاء رد المتهم بأنه غير مذنب وأنه لم يتسلم المعدات الخاصة بالسكة حديد وشاهدها فقط لدى الشرطة.

وأفاد لدى استجوابه بواسطة المحكمة أنه تاجر خردة يبيع ويشتري ويباشر عمله من داخل منزله وأثناء عمله خارج المنزل يحضر أشخاص الخردة إلى أشقائه ولديه ميزان بالمنزل، وفي يوم الحادثة اتصل به أحد أشقائه وأخبره بأن الشرطة بالمنزل.

وجاءت إفادات الشاكي ـ سائق يتبع إلى هيئة السكة حديد ـ أنه بتاريخ 14\9\ 2018 أثناء تحركهم بقطار الجزيرة في منطقة أم عشر حدثت رجفة بالقطار وتم تنبيه المهندس المختص لمعرفة الخلل وبعد معاينته القطار أكد أن هنالك (2) فلندة مفكوكة من مكانها، وهي تربط بين القضيب والسكة حديد ولا يمكن العثور عليها بالأسواق.

ونفى الشاكي معرفته بقيمة الفلندات التي يقدر طولها بنحو ربع متر ووزنها 3 كيلوجرامات.

وجهت المحكمة تهمة للمتهم الذي أنكر التهمة والتزم بإحضار شهود دفاعه.

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