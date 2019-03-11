تظاهرات بكل من كلية الحياة الجامعية وجامعة السودان العالمية في العاصمة الخرطوم

خرج عدد من طالبات وطلاب الجامعات الخاصة بالعاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الاثنين في مظاهرات تضامنية مع موجة الإحتجاجات التي تعم كل انحاء السودان منذ ثلاثة شهور وتضامنا مع بقية زملائهم الطلاب .
افاد مراسل اخبار الخليج 365 خروج مظاهرات من جامعة السودان العالمية في العاصمة الخرطوم ومن كلية الحياة الجامعية الكائنة في حي الرياض تنادي بإسقاط النظام والمطالبة بايقاف الدراسة تضامنا مع بقية الجامعات .
وكانت الحكومة قد اغلقت كل الجامعات التي تقع تحت إدارتها والمدارس منذ بداية موجة الاحتجاجات حتى لاينضم طلابها إلى المظاهرات .
وتحولت المظاهرات، التي انطلقت في 13 ديسمبر/كانون الأول احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة سعر الخبز، إلى حركة احتجاج على الرئيس البشير الذي يتولى السلطة منذ انقلاب دعمه الإسلاميون في عام 1989.
ويواجه السودان، منذ سنوات، صعوبات اقتصادية متزايدة كما تعاني البلاد من تضخم يناهز 70 في المئة سنويا، ويواجه عدد كبير من المدن نقصا في الخبز والوقود.
وتفيد تقارير رسمية بأن عدد القتلى في الاحتجاجات 31 شخصا، لكن منظمات حقوق إنسان تقول إن العدد تجاوز الـ 50 قتيلا.
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