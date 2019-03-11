إستئناف الدراسة بالجامعات الحكومية بالسودان

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الخليج 365 :
في مؤشّر على عودة نسبية للهدوء، أعلنت وزارة التعليم العالي في السودان، استئناف الدراسة بجميع الجامعات السودانية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حسب مصادر صحفية.
وجاءت الخطوة بعد قرار حكومي بإغلاق جميع الجامعات الحكومية في الولايات المختلفة مع اندلاع التظاهرات في المدن السودانية منذ ما يزيد عن الشهرين.
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