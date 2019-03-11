التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات (إشاعة)

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف الدراسة في الجامعات بالثلاثاء، وقال مسؤول بالوزارة للمصدر إن الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استئناف الدراسة بالجامعات غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأضاف: (إشاعة وكلام واتساب)، وتناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي حسب صحيفة آخر لحظة، خبراً حول استئناف الدراسة بالجامعات بالثلاثاء، يذكر أن الجامعات قد أغلقت أبوابها بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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