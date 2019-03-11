عثمان ديمبلي يُثير غضب فالفيدري

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن "إرنيستو فالفيدري"، مدرب فريق برشلونة، يشعر بالغضب، تجاه النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق الذي يقدم مستويات مميزة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن سبب غضب فالفيردي، يعود للإصابة التي تعرض لها اللاعب الشاب، خلال مواجهة البارسا ورايو فاليكانو.
وأصيب ديمبيلي في الدقيقة 86' ضد رايو، عندما حاول ايقاف الكرة قبل ان تعبر الخط الجانبي للملعب، وغضب فالفيردي لذلك، الذي قال سابقا عن اصابة ديمبيلي في خيتافي.
الجدير بالذكر أن ديمبلي تعرض للإصابة عندما حاول إخراج الكرة بالكعب، وقال فالفيردي: "اللاعب المخضرم لا يفعل ذلك، لديه وقت للتعلم".
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