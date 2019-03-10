أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019م

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : رياضة 313 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال والأشانتي تحدٍ وإثارة من أجل الصدارة * الأزرق يختتم تحضيراته تحت الأمطار.. والأقمار يؤدون قسم الانتصار * الكوكي يؤكد الجاهزية.. ضربة موجعة لأكونور قبل المباراة.. ونكانا وزيسكو في ديربي زامبي أفريقي * المريخ يكمل مفاوضاته مع نجم السلاطين * اتحاد الخرطوم يفجرها داوية ويعيد صلاح للواجهة التحكيمية ويستعين بالحرس القديم * اتصل بالبعثة من دبي أمس.. الكاردينال يرصد حوافز دولارية للاعبين صحيفة الصدى: Advertisements * الأهلي في انتظار المريخ لضم الصيني والهلال يضغط على والد اللاعب * نادي الجيش النيجري وسومانا ينفيان تسلم أي مبلغ مالي من المريخ * وفد مريخي بقيادة ود الشيخ يجتمع مع السلاطين بحضور شخصية بارزة لضم منتصر * مجلس المريخ يسعى للتغلب على المصاعب المالية لضم الصيني اليوم * العقرب يعود من تونس وحمو والغربال اليوم * المريخ يجدد محاولاته لضم واصل الشرطة.. ويصرف النظر عن الثنائي البرازيلي * هلال السودان يحل ضيفاً على الأشانتي كوتوكو ويسعى لخطف بطاقة العبور الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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