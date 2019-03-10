ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب

- تسجيلات اللاعبين تشغل ادارات الأندية و الأجهزة الفنية لاختيار أفضل العناصر

- الهلال السوداني يواجه الأشانتي كوتوكو عصر اليوم بملعب بابا يارا بكوماسي

الصدى :

الأهلي في إنتظار المريخ لضم الصيني والهلال يضغط على والد اللاعب

نادي الجيش النيجري وسومانا ينفيان تسلم أي مبلغ مالي من المريخ

وفد مريخي بقيادة ود الشيخ يجتمع مع السلاطين بحضور شخصية بارزة لضم منتصر

مجلس المريخ يسعى للتغلب على المصاعب المالية لضم الصيني اليوم

العقرب يعود من تونس وحمو والغربال اليوم

الزعيم :

تطورات في تسجيلات المريخ ومحترف نيجري يدخل الخيارات

اللجنة تجتمع. ....تكليف الثنائي بملف سومانا ومستجدات بشأن الصيني

الأحمر يعاود التحضيرات الليلة. ..العقرب يعود فجرا والنعسان يعد بالمزيد

الأحمر يرصد عناصر جديدة لدعم صفوفه

سيناريوهات للتغلب على مشكلة التحاويل المالية : المريخ يكلف ود الشيخ وشقاق بإنجاز عودة سومانا

الزعيم تورد كواليس مفاوضات المريخ بشأن الصيني