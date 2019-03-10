ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- كبر يقدم تنويرا شاملا لحكومة النيل الأزرق
- كبر: تعزيز السلام من القضايا الاساسية للدولة
- تعيين مديرين تنفيذيين للمحليات بشمال كردفان
- التربية : استقرار بجميع مراكزامتحانات الشهادة السودانية
- وزير المالية الاتحادي يزور سنار
- الفاتح عزالدين:خطاب البشير عبورآمن للوطن من أزماته
- والي كسلا يواصل زيارته الاجتماعية للنظار والعمد
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد مارس الجاري
- إتحاد المحامين: قانون الطوارئ لم يقيد الحريات العامة
- ربط مدينة سواكن بالشبكة القومية للكهرباء
- مقتل (20) من منسوبي حركة عبد الواحد في إشتباكات داخلية بجبل مرة
- إنسياب حركة الناقلات البترولية بميناء الخير ببورتسودان
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- القيادات الاهلية بولايتي النيل الأبيض وغرب كردفان يعلنان بحضور الفريق ركن أحمد خميس بخيت والي ولاية النيل الأبيض تاييدهما لقرارات رئيس الجمهورية
- تكريم امينة اتحاد المرأة بولاية النيل الأبيض الأستاذة ابتسام عبدالرحمن من قبل منظمة بلان سودان (احتفاء باليوم العالمي للمرأة)
- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض الدكتور الشاذلي عيسي حمد يؤكد ان المؤتمر الوطني مدرك تماما للمرحلة التي تمر بها وإن القيادة العليا للبلاد قادرة على تجاوز الازمة
- أمين الحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : القيادات الإسلامية أكثر صلابة وقوة لعبور الأزمات التي تمر بالأمة الإسلامية
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يتفقد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بوحدة مورني الادارية
- مدير ادارة التعليم غير الحكومي زينب تبن الغرض من زيارة مراكز مورني تحفيز الطلاب لمضاعفة الجهود
- الامين العام لاتحاد المعلمين حبيب عثمان يشيد بجهود المعلمين
- رئيس اللجنة المالية لنفير تنمية وتطوير الولاية السلطان سعد يؤكد اجراء تحقيق حول التجاوزات المالية ورفض استقالة الامير الطاهر
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية الفريق ركن النعيم يبحث مع رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور ترتيبات الخروج التدريجي للبعثة من الولاية والاستغلال الامثل لمقرات اليوناميد فى مجال الخدمات .
- سيادته يؤكد اهتمامه بالنازحين وقضايا العوده الطوعية والتوطين ومعالجة تداعيات واثار الحرب .
- انطلاق اعمال تصحيح شهادة الاساس بالولاية
- قيادات النازحين بالمعسكرات تعلن عن تاييدها التام لقرارات رئيس الجمهورية في اصلاح الوضع الامني والاقتصادي .
- وزارة الصحة الولائية بالتعاون مع صندوق اغاثة المرضي ومنظمة اليونسيف وادارة التامين الصحي بالولاية تسير قافلة طبية لمحلية دار السلام
- المدير التنفيذي لمحلية الطينة يؤكد اهتمام ادارة المحلية بدفع عجلة التعليم الي الامام وترقية التنمية البشرية
- مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية يكشف عن توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لتوزيع المساعدات الغذائية للمتاثرين بعدد من المناطق
- أمانة الشابات بالإتحاد الوطني للشباب بالولاية تكرم مربية الاجيال الأستاذة عازه الحاج في إطار اليوم العالمي للمرأة
شبكة الشروق نت
- نقيب المحامين: حالة الطوارئ متفق عليها دولياً
- كبر يدعو لتقديم المصلحة العامة على الشخصية
- قيادي بالوطني يدعو لمجابهة حملات تشويه الحزب
- "التربية": لا تأثيرات سالبة على امتحانات الشهادة
- فرقاطة تركية تصل قاعدة بورتسودان البحرية
- "الأزهر": العدل بين الزوجات حتى في بشاشة الوجه
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان يثمن دور النيابة والإدارة القانونية في تحقيق العدالة.
- معتمد أم روابة يخاطب المؤتمر السنوي لتحصيل ضربية القطعان.
- انعقاد مؤتمر القطاع السياسي بالوطني.
- اتحاد عام المرأة السودانية محلية شيكان ينفذ افطار الطالب الممتحن.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ وزير الخارجية يؤكد دعمه لمنظمة مزنة الخيرية بغرب كردفان
ـ لدى زيارته مزرعة وزارة الإنتاج بقرية جغمني والي غرب كردفان: المزرعة ستسهم في توفير بعض المنتجات الزراعية
ـ وفد الصندوق الكويتي للتنمية يصل الفولة لإستلام موقع إنشاء محطة الكهرباء الرديفة
ـ معتمد محلية بابنوسة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع التدابير من اجل إدخال الكهرباء القومية مدينة بابنوسة
ـ معتمد محلية أبوزبد يفتتح عنبر النساء والولادة بمستشفى المدينة
ـ معتمد محلية ابوزبد يشيد بدور منظمتي حمام السلام وإيفا تجاه الصحة بالمحلية
ـ معتمد محلية النهود بداية المرحلة الثانية لإعمار النهود في الخامس عشر من مارس الحالي
ـ معتمد محلية الخوي :المرحلة المقبلة تشهد بسط الأمن وتوفير معاش الناس وحلحلة قضايا الشباب
ـ المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية يعلن عن محطة مياه بمنطقة أم جاك بمحلية الاضية
ـ عدد من القيادات يشهدون بمدينة المجلد ختام ورشة تنمية المرأة التي استهدفت 198دارسة
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل
- وزير المالية ولاية عثمان أحمد يعقوب يؤكد استمرار مشروعات التنمية بكل الولاية .
- وزير التربية والتوجيه بولاية نهر النيل ابراهيم مختار يؤكد عملهم لتحقيق بيئة تعليمية جاذبه ويدعوا للاهتمام بالتراث والارث الثقافي .
- محمد عبد الله عشره رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ولاية نهر النيل: الحوار هو المخرج الأمثل لمشكلات البلاد .
- من خلال مشاركته في ندوة حقوق الملكية . رئيس دائرة التوجيه يدعوا المبدعين لتقديم أعمالهم لفضائية نهر النيل ، كما دعى أسر المبدعين الذي رحلوا للتنازل عن اعمالهم للفضائية
أخبار قناة الملاعب
- تسجيلات اللاعبين تشغل ادارات الأندية و الأجهزة الفنية لاختيار أفضل العناصر
- الهلال السوداني يواجه الأشانتي كوتوكو عصر اليوم بملعب بابا يارا بكوماسي
سحر البيان:
- كبر يشيد بدعم النيل الأزرق لقرارات الرئيس
- وزارة التربية : استقرار بجميع مراكز امتحانات الشهادة السودانية
- كبر يدعو فئات المجتمع للسمو فوق الانتماءات وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية
- والي الجزيرة:الصوفيه عززت وحدة السودان
- وزير المالية الاتحادي يزور سنار
- ديوان الزكاة الاتحادي يقوم بتوزيع عدد مائة كرتونة بلح مقدمة من سفارة السعودية بالخرطوم لخلاوي القران الكريم
صحيفة أخبار اليوم:
- زيارة مرتقبة لوفد برلماني امريكي للبلاد.
- وفاة موجه تربوي أثناء مراقبته امتحان اللغة العربية بأم بدة.
- الفاتح عزالدين لـ (أخبار اليوم) : الحديث عن صراعات داخل الوطني (اوهام).. وعبارة (تسقط بس) دعوة للفوضي.
- الهلال ينازل الاشاتتي كوتوكو عصر اليوم بمعقله بكوماسي.
صحيفة الوطن:
- سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان
- وفد برلماني أمريكي يزور البلاد خلال مارس الجاري
- وفاة موجه تربوي أثناء تأدية واجبه في أعمال الشهادة السودانية
- عبد العظيم أكول لم يستطع مجلس المهن السيطرة على المشهد الفني
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.