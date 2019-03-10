ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- كبر يقدم تنويرا شاملا لحكومة النيل الأزرق

- كبر: تعزيز السلام من القضايا الاساسية للدولة

- تعيين مديرين تنفيذيين للمحليات بشمال كردفان

- التربية : استقرار بجميع مراكزامتحانات الشهادة السودانية

- وزير المالية الاتحادي يزور سنار

- الفاتح عزالدين:خطاب البشير عبورآمن للوطن من أزماته

- والي كسلا يواصل زيارته الاجتماعية للنظار والعمد

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد مارس الجاري

- إتحاد المحامين: قانون الطوارئ لم يقيد الحريات العامة

- ربط مدينة سواكن بالشبكة القومية للكهرباء

- مقتل (20) من منسوبي حركة عبد الواحد في إشتباكات داخلية بجبل مرة

- إنسياب حركة الناقلات البترولية بميناء الخير ببورتسودان

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- القيادات الاهلية بولايتي النيل الأبيض وغرب كردفان يعلنان بحضور الفريق ركن أحمد خميس بخيت والي ولاية النيل الأبيض تاييدهما لقرارات رئيس الجمهورية

- تكريم امينة اتحاد المرأة بولاية النيل الأبيض الأستاذة ابتسام عبدالرحمن من قبل منظمة بلان سودان (احتفاء باليوم العالمي للمرأة)

- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض الدكتور الشاذلي عيسي حمد يؤكد ان المؤتمر الوطني مدرك تماما للمرحلة التي تمر بها وإن القيادة العليا للبلاد قادرة على تجاوز الازمة

- أمين الحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : القيادات الإسلامية أكثر صلابة وقوة لعبور الأزمات التي تمر بالأمة الإسلامية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يتفقد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بوحدة مورني الادارية

- مدير ادارة التعليم غير الحكومي زينب تبن الغرض من زيارة مراكز مورني تحفيز الطلاب لمضاعفة الجهود

- الامين العام لاتحاد المعلمين حبيب عثمان يشيد بجهود المعلمين

- رئيس اللجنة المالية لنفير تنمية وتطوير الولاية السلطان سعد يؤكد اجراء تحقيق حول التجاوزات المالية ورفض استقالة الامير الطاهر

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية الفريق ركن النعيم يبحث مع رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور ترتيبات الخروج التدريجي للبعثة من الولاية والاستغلال الامثل لمقرات اليوناميد فى مجال الخدمات .

- سيادته يؤكد اهتمامه بالنازحين وقضايا العوده الطوعية والتوطين ومعالجة تداعيات واثار الحرب .

- انطلاق اعمال تصحيح شهادة الاساس بالولاية

- قيادات النازحين بالمعسكرات تعلن عن تاييدها التام لقرارات رئيس الجمهورية في اصلاح الوضع الامني والاقتصادي .

- وزارة الصحة الولائية بالتعاون مع صندوق اغاثة المرضي ومنظمة اليونسيف وادارة التامين الصحي بالولاية تسير قافلة طبية لمحلية دار السلام

- المدير التنفيذي لمحلية الطينة يؤكد اهتمام ادارة المحلية بدفع عجلة التعليم الي الامام وترقية التنمية البشرية

- مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية يكشف عن توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لتوزيع المساعدات الغذائية للمتاثرين بعدد من المناطق

- أمانة الشابات بالإتحاد الوطني للشباب بالولاية تكرم مربية الاجيال الأستاذة عازه الحاج في إطار اليوم العالمي للمرأة

شبكة الشروق نت

- نقيب المحامين: حالة الطوارئ متفق عليها دولياً

- كبر يدعو لتقديم المصلحة العامة على الشخصية

- قيادي بالوطني يدعو لمجابهة حملات تشويه الحزب

- "التربية": لا تأثيرات سالبة على امتحانات الشهادة

- فرقاطة تركية تصل قاعدة بورتسودان البحرية

- "الأزهر": العدل بين الزوجات حتى في بشاشة الوجه

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

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- والي شمال كردفان يثمن دور النيابة والإدارة القانونية في تحقيق العدالة.

- معتمد أم روابة يخاطب المؤتمر السنوي لتحصيل ضربية القطعان.

- انعقاد مؤتمر القطاع السياسي بالوطني.

- اتحاد عام المرأة السودانية محلية شيكان ينفذ افطار الطالب الممتحن.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ وزير الخارجية يؤكد دعمه لمنظمة مزنة الخيرية بغرب كردفان

ـ لدى زيارته مزرعة وزارة الإنتاج بقرية جغمني والي غرب كردفان: المزرعة ستسهم في توفير بعض المنتجات الزراعية

ـ وفد الصندوق الكويتي للتنمية يصل الفولة لإستلام موقع إنشاء محطة الكهرباء الرديفة

ـ معتمد محلية بابنوسة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع التدابير من اجل إدخال الكهرباء القومية مدينة بابنوسة

ـ معتمد محلية أبوزبد يفتتح عنبر النساء والولادة بمستشفى المدينة

ـ معتمد محلية ابوزبد يشيد بدور منظمتي حمام السلام وإيفا تجاه الصحة بالمحلية

ـ معتمد محلية النهود بداية المرحلة الثانية لإعمار النهود في الخامس عشر من مارس الحالي

ـ معتمد محلية الخوي :المرحلة المقبلة تشهد بسط الأمن وتوفير معاش الناس وحلحلة قضايا الشباب

ـ المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية يعلن عن محطة مياه بمنطقة أم جاك بمحلية الاضية

ـ عدد من القيادات يشهدون بمدينة المجلد ختام ورشة تنمية المرأة التي استهدفت 198دارسة

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- وزير المالية ولاية عثمان أحمد يعقوب يؤكد استمرار مشروعات التنمية بكل الولاية .

- وزير التربية والتوجيه بولاية نهر النيل ابراهيم مختار يؤكد عملهم لتحقيق بيئة تعليمية جاذبه ويدعوا للاهتمام بالتراث والارث الثقافي .

- محمد عبد الله عشره رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ولاية نهر النيل: الحوار هو المخرج الأمثل لمشكلات البلاد .

- من خلال مشاركته في ندوة حقوق الملكية . رئيس دائرة التوجيه يدعوا المبدعين لتقديم أعمالهم لفضائية نهر النيل ، كما دعى أسر المبدعين الذي رحلوا للتنازل عن اعمالهم للفضائية

أخبار قناة الملاعب

- تسجيلات اللاعبين تشغل ادارات الأندية و الأجهزة الفنية لاختيار أفضل العناصر

- الهلال السوداني يواجه الأشانتي كوتوكو عصر اليوم بملعب بابا يارا بكوماسي