"اخبار الخليج 365" تنشر أسماء الضباط المحالين للتقاعد بالجيش السوداني

حصلت "السودان 365" على أسماء الضباط شملهم القرار الجمهوري الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الجمعة بالاحالة من الخدمة بالقوات المسلحة السودانية؛ والضباط برتبة اللواء هم عزالدين عثمان ؛ عبدالرحيم احمد علئ الجعلي؛ عبدالله يوسف؛ امير كمال ؛ محمد عامر؛ احمد مصطفي علي ؛ يوسف احمد صديق البر؛ مكي حامد ازرق.

وتقول مصادر ان 7 لواءات في القوات الجوية تمت ترقيتهم الى رتبة فريق واحالتهم للتقاعد؛ اضافة الى كل الضباط الذين كانوا في الايقاف الشديد بعد انتقادهم للعنف ضد المتظاهرين العزل.

كما تمت احالة الضباط برتبة عميد بعد الترقية الى لواء؛ وهم؛ ميرغني سعيد؛ مدني محمد ؛ ابراهيم حسن؛ احمد ابراهيم؛ فتح الرحمن ؛ حذيفة صديق ؛ يحي النور؛ اسامه حسن؛ حسيب على؛عمر ابراهيم.

Advertisements

وشمل قرار الاحالة الضباط برتبة عميد؛احمد عبد السلام؛رفعت عبدالله؛ مزمل عبدالمجيد؛ مامون احمد؛ مامون يوسف؛ معاويه فضل المولي؛ ياسر ابوالبشر؛ ميسره احمد؛ احمد الزبير حضره؛ عمار طه؛ الصادق عبدالرحيم.

وضم القرار احالة الضباط برتبة عقيد الى التقاعد وهم؛ الفكي ود عيسى؛ مهدي عبدالله؛ مبارك محمود؛ صلاح الكوده؛ احمد ود المنسي؛ احمد محمد عمر؛ حافظ علي عثمان؛ عبده يس؛ خالد محمد علي.