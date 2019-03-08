ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 8 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- الرئيس البشير: قانون الطوارئ لمحاربة الفساد والتهريب
- لجنة القوى السياسية: ضرورة التحاور مع الشباب
- ابن عوف يطلع على الأوضاع بولاية الخرطوم
- وزير الخارجية يلتقي السفير الصيني
- أحمد سعد يؤكد متانة العلاقات السودانية الصينية
- السودان يوقع علي اتفاقيتين بشأن تغير المناخ
- لجنة دراسة قانون الطوارئ تعقد أولى اجتماعاتها
- ايلا يؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار
- اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر-تبحث التنسيق-مع المنظمات
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- ضبط أسلحة وذخائر مهربة على متن شاحنة غربي أمدرمان
- قوى دارفورية: حديث عبد الواحد عن وجود عروض لفصل دارفور "غير واقعي"
- عودة مكثفة للاجئين للكرمك وقيسان من جنوب السودان
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- اللواء الركن مصطفي محمد نور يدشن المعدات الجديدة لهيئة نظافة الولاية
- الوالي يستمع لتنوير حول القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد إهتمام حكومته بهذه الشريحة
- الوالي يرحب بوفد عمد ومشايخ الفاضلاب الذي قدم التهنئة للوالي لنيله ثقة رئيس الجمهورية
- قيادات إتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر تؤكد دعمها ومساندتها لبرامج حكومة الولاية
- والي البحر الأحمر يؤكد أن الولاية تنعم بالتناغم الإجتماعي وتمثل سوداناً مصغراً
- مجلس الأحزاب السياسية بالولاية يؤكد مساهمة القوى السياسية في إحلال السلام والإستقرار بالولاية
- إدارة التعليم قبل المدرسي بمحلية سنكات تحتفل بتخريج الدفعة 19 لرياض الأطفال بالمحلية
- وزير التربية والتوجيه المكلف تبحث مع مدير الإدارة الإتحادية للحج والعمرة تكوين غرفة الإسناد للحج والعمرة
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد مراكز البيع المخفض والاسواق وطلمبات الوقود بمحليتي كوستي وربك
- رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الابيض الأستاذ إسماعيل نواي السيد يثمن دور منظمة بلان سودان في تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية بعدد من محليات الولاية
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تبحث مع المدير التنفيذي للتامين الصحي بالولاية ادخال المزارعين تحت مظلة التامين الصحي
- معتمد محلية ربك يقف علي سير العمل في سفلتت الطرق بمدينة ربك
- معتمد محلية كوستي يؤكد الاهتمام بقضايا الشباب وعكس انشطتهم وسط المجتمع
- انعقاد مؤتمر القطاع النسوي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض
- المدير التنفيذي للهلال الاحمر فرع النيل الابيض يقف على سير العمل بالمشروعات التي ينفذها الهلال الاحمر بمعسكرات اللاجئين
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن احمد يضع حجر الأساس للمسرح الرئيس للدورة المدرسية
- الوالي يترأس اجتماع لجنة امن الولاية
- والي الولاية يلتقي منظمة اليونسيف
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يترأس اجتماع ادارة الثروة الحيوانية
- وزير البني التحتية والتنمية العمرانية نورالدين بركات : المشروعات التنموية تسير بخطي متسارعة حسب توجيهات الوالي
- بركات : يعد سكان الاحياء الشمالية والغربية بطرق مسفلتة
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق ورئيس الاتحاد العام للطلاب الدوم النمير يقفان علي سير الامتحانات بمحلية كرينك
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يدشن الوثبة الأولى لحملة النظافة الكبرى مدينة الفاشر ويشيد بتجاوب المواطنين مع الحملة .
- الوالي يتفقد مواقع بيع اللحوم بالأسعار المخفضة ويجدد التزام حكومته بالمضي في تنفيذ توجيهات قيادة الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشة
- رئيسة بعثة اليوناميد بقطاع الشمال تؤكد استمرار البعثة فى تعزيز عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة دعما لمسيرة السلام والاستقرار بالولاية .
- وزير التربية والتوجية عبدالله فضه يقف على سير الامتحانات بمحلية دار السلام .
- مجلس تنسيق الاحزاب يؤكد اهمية تنوير القواعد الحزبية علي مستوي المحليات والوحدات الادارية بأوامر الطوارئ
شبكة الشروق نت
- "لجنة معالجة الأزمة" تدعو لإطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين
- السودان يعتزم وضع خارطة طريق للعلاقات مع الصين
- ايلا يطمئن على تدابير لتنظيم العمل بالمحطات الجمركية
- تعود لـ"500" ألف عام.. أقدم مواقع العالم الأثرية بالسودان
- "فيفا" يختار طاقم تحكيم نسائي سودانياً لإدارة مباراة تشاد والجزائر
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي ولاية شمال كردفان يشيد بدور الصندوق القومي في اسناد التعليم.
- مدير دائرة الشئون العامة بشرطة ولاية شمال كردفان يشهد ابادة 15طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالأبيض .
- معتمد محلية سودري يقف علي الجهود المبذولة من وزارة التربية والتوجيه لانطلاقة امتحانات مرحلة الاساس في مارس الحالي.
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يدعو الي الاستفادة القصوي من الجهود العالمية للحد من ظاهر ة التغييرات المناخية.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- والي غرب كردفان يتجول في سوق مدينة الفولة ويتعرف على الأسعار
ـ والي غرب كردفان يشيد بالدفاع الشعبي ويعد بمساندته
ـ والي الولاية يطلع على استعدادات وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية للموسم الزراعي الجديد
ـ والي غرب كردفان يجدد اهتمامه بقضايا التأمين الصحي بالولاية
- معتمد محلية بابنوسة يتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية
ـ لجنة إعمار مدينة النهود تواصل أعمالها
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية : الحوار سيكون المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة
- النائب الأول يطلع على مجمل الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية بولاية الخرطوم
- كبر يترأس الاجتماع الثانى لمجلس أمناء المستشفى السودانى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان
- إيلا يلتقي مدير هيئة الجمارك السودانية
- حرم رئيس الجمهورية تؤكد حرص السودان على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الايدز
- الاتحاد العام للمراة السودانية يكرم د. رحاب شبو لجهودها في تأسيس مركز حياة للعلاج والتاهيل النفسي والاجتماعي كاول مركز متكامل لعلاج الادمان في السودان
صحيفة أخبار اليوم:
- جهاز الامن يضبط شحنة اسلحة كبيرة غرب ام درمان.
- رئيس الدائرة السياسية بالجهاز : الشحنة تكفي لتسليح كتيبتي مشاه.
- تفاصيل اجتماع لجنة الأزمة مع رئيس الجمهورية
- نواب برلمانيون يرفضون الطوارئ ورئيس الوزراء يلتقي أحزاب بالمجلس الوطني.
- كبر يوجه باتخاذ كافة الترتيبات لتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح.
صحيفة الوطن:
- لجنة معالجة الأزمة تدعو لاطلاق سراح المعتقلين
- السعودية: اكتشاف كميات من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر
- ضبط شاحنة محملة بأسلحة وذخائر غربي أم درمان
الوطن:
لجنة معالجة الأزمة تدعو لاطلاق سراح المعتقلين
السعودية: اكتشاف كميات من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر
ضبط شاحنة محملة بأسلحة وذخائر غربي أم درمان
الصيحة
ضبط أسلحة إسرائيلية ومتفجرات غربي أم درمان
البشير: الحوار مع فصائل معارضة قطع أشواطًا متقدمة
تباين آراء كبير بين نواب البرلمان حول الطوارئ
السلطات تطلق سراح محكومين تحت لائحة الطوارئ
هيئة الاتهام تطالب بإعادة تشريح جثة معلم خشم القربة
الانتباهة
ضبط أسلحة إسرائيلية ومتفجرات بشحنة كركدي
الاتحادي”الأصل” و”الشعبي” يرفضان إعلان الطوارئ
المؤتمر الوطني: قروب”منبر شات” يمارس حربًا لا أخلاقية
الكتبي: العمل بالخارج هو ذات الرسالة المتعلقة بالقبض على الجمر
تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة والمعارضة ترعب الجنوبيين
ارتفاع الدولار مقابل الجنيه والسلطات تطارد تجار العملة
الأخبار
ضبط أسلحة وذخيرة مهربة غرب أم درمان
الكشف عن أضخم احتياطي للمعادن بشرق السودان
السفير البريطاني يناقش أوضاع حقوق الإنسان مع المفوضية
الحركات المسلحة ترفض عرضًا قطريًا لاستئناف المفاوضات
عودة مكثفة للاجئين للكرمك وقيسان من جنوب السودان
السوداني
البشير يكشف عن اتصالات”كبيرة” مع القوى المعارضة
إلغاء أحكام بالسجن لمتظاهرين وتغريم متظاهرات بجامعة الأحفاد
الأمن يضبط كميات من الأسلحة والذخائر غربي أم درمان
توجيه رئاسي بتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح
وفد أمريكي يزور الخرطوم منتصف الشهر الجاري
الاتحادي والشعبي يعلنان رفضهما إعلان حالة الطوارئ بالبلاد
المجهر السياسي
جهاز الأمن يضبط أسلحة”إسرائيلية” ومتفجرات داخل شحنة كركدي
نائب رئيس الجمهورية يدشن حصاد القمح بالجزيرة الأسبوع المقبل
تحالف سياسي جديد يطالب بإيقاف الصرف على الأجهزة الحكومية
البشير: الحوار سيكون المرتكز الأساسي وعازمون على مضاعفة التواصل مع كافة الأحزاب
آخر لحظة
القبض على نظامي استولى على بضاعة بقيمة”2″ مليار
فض تظاهرات بالخرطوم ودعوات لإطلاق سراح المعتقلين
“500” مريض قلب يترددون على مستشفى الشعب يوميًا
معلومات جديدة في قضية السفير والطباخ
سلفاكير: نقص الأموال يعرقل تنفيذ اتفاق السلام
أخبار اليوم:
جهاز الامن يضبط شحنة اسلحة كبيرة غرب ام درمان.
رئيس الدائرة السياسية بالجهاز : الشحنة تكفي لتسليح كتيبتي مشاه.
تفاصيل اجتماع لجنة الأزمة مع رئيس الجمهورية
نواب برلمانيون يرفضون الطوارئ ورئيس الوزراء يلتقي أحزاب بالمجلس الوطني.
كبر يوجه باتخاذ كافة الترتيبات لتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح.
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 8 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.