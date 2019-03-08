ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 8 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- الرئيس البشير: قانون الطوارئ لمحاربة الفساد والتهريب

- لجنة القوى السياسية: ضرورة التحاور مع الشباب

- ابن عوف يطلع على الأوضاع بولاية الخرطوم

- وزير الخارجية يلتقي السفير الصيني

- أحمد سعد يؤكد متانة العلاقات السودانية الصينية

- السودان يوقع علي اتفاقيتين بشأن تغير المناخ

- لجنة دراسة قانون الطوارئ تعقد أولى اجتماعاتها

- ايلا يؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار

- اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر-تبحث التنسيق-مع المنظمات

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- ضبط أسلحة وذخائر مهربة على متن شاحنة غربي أمدرمان

- قوى دارفورية: حديث عبد الواحد عن وجود عروض لفصل دارفور "غير واقعي"

- عودة مكثفة للاجئين للكرمك وقيسان من جنوب السودان

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- اللواء الركن مصطفي محمد نور يدشن المعدات الجديدة لهيئة نظافة الولاية

- الوالي يستمع لتنوير حول القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد إهتمام حكومته بهذه الشريحة

- الوالي يرحب بوفد عمد ومشايخ الفاضلاب الذي قدم التهنئة للوالي لنيله ثقة رئيس الجمهورية

- قيادات إتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر تؤكد دعمها ومساندتها لبرامج حكومة الولاية

- والي البحر الأحمر يؤكد أن الولاية تنعم بالتناغم الإجتماعي وتمثل سوداناً مصغراً

- مجلس الأحزاب السياسية بالولاية يؤكد مساهمة القوى السياسية في إحلال السلام والإستقرار بالولاية

- إدارة التعليم قبل المدرسي بمحلية سنكات تحتفل بتخريج الدفعة 19 لرياض الأطفال بالمحلية

- وزير التربية والتوجيه المكلف تبحث مع مدير الإدارة الإتحادية للحج والعمرة تكوين غرفة الإسناد للحج والعمرة

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد مراكز البيع المخفض والاسواق وطلمبات الوقود بمحليتي كوستي وربك

- رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الابيض الأستاذ إسماعيل نواي السيد يثمن دور منظمة بلان سودان في تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية بعدد من محليات الولاية

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تبحث مع المدير التنفيذي للتامين الصحي بالولاية ادخال المزارعين تحت مظلة التامين الصحي

- معتمد محلية ربك يقف علي سير العمل في سفلتت الطرق بمدينة ربك

- معتمد محلية كوستي يؤكد الاهتمام بقضايا الشباب وعكس انشطتهم وسط المجتمع

- انعقاد مؤتمر القطاع النسوي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض

- المدير التنفيذي للهلال الاحمر فرع النيل الابيض يقف على سير العمل بالمشروعات التي ينفذها الهلال الاحمر بمعسكرات اللاجئين

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن احمد يضع حجر الأساس للمسرح الرئيس للدورة المدرسية

- الوالي يترأس اجتماع لجنة امن الولاية

- والي الولاية يلتقي منظمة اليونسيف

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يترأس اجتماع ادارة الثروة الحيوانية

- وزير البني التحتية والتنمية العمرانية نورالدين بركات : المشروعات التنموية تسير بخطي متسارعة حسب توجيهات الوالي

- بركات : يعد سكان الاحياء الشمالية والغربية بطرق مسفلتة

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق ورئيس الاتحاد العام للطلاب الدوم النمير يقفان علي سير الامتحانات بمحلية كرينك

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يدشن الوثبة الأولى لحملة النظافة الكبرى مدينة الفاشر ويشيد بتجاوب المواطنين مع الحملة .

- الوالي يتفقد مواقع بيع اللحوم بالأسعار المخفضة ويجدد التزام حكومته بالمضي في تنفيذ توجيهات قيادة الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشة

- رئيسة بعثة اليوناميد بقطاع الشمال تؤكد استمرار البعثة فى تعزيز عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة دعما لمسيرة السلام والاستقرار بالولاية .

- وزير التربية والتوجية عبدالله فضه يقف على سير الامتحانات بمحلية دار السلام .

- مجلس تنسيق الاحزاب يؤكد اهمية تنوير القواعد الحزبية علي مستوي المحليات والوحدات الادارية بأوامر الطوارئ

شبكة الشروق نت

- "لجنة معالجة الأزمة" تدعو لإطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين

- السودان يعتزم وضع خارطة طريق للعلاقات مع الصين

- ايلا يطمئن على تدابير لتنظيم العمل بالمحطات الجمركية

- تعود لـ"500" ألف عام.. أقدم مواقع العالم الأثرية بالسودان

- "فيفا" يختار طاقم تحكيم نسائي سودانياً لإدارة مباراة تشاد والجزائر

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي ولاية شمال كردفان يشيد بدور الصندوق القومي في اسناد التعليم.

- مدير دائرة الشئون العامة بشرطة ولاية شمال كردفان يشهد ابادة 15طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالأبيض .

- معتمد محلية سودري يقف علي الجهود المبذولة من وزارة التربية والتوجيه لانطلاقة امتحانات مرحلة الاساس في مارس الحالي.

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يدعو الي الاستفادة القصوي من الجهود العالمية للحد من ظاهر ة التغييرات المناخية.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يتجول في سوق مدينة الفولة ويتعرف على الأسعار

ـ والي غرب كردفان يشيد بالدفاع الشعبي ويعد بمساندته

ـ والي الولاية يطلع على استعدادات وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية للموسم الزراعي الجديد

ـ والي غرب كردفان يجدد اهتمامه بقضايا التأمين الصحي بالولاية

- معتمد محلية بابنوسة يتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية

ـ لجنة إعمار مدينة النهود تواصل أعمالها

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية : الحوار سيكون المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة

- النائب الأول يطلع على مجمل الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية بولاية الخرطوم

- كبر يترأس الاجتماع الثانى لمجلس أمناء المستشفى السودانى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان

- إيلا يلتقي مدير هيئة الجمارك السودانية

- حرم رئيس الجمهورية تؤكد حرص السودان على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الايدز

- الاتحاد العام للمراة السودانية يكرم د. رحاب شبو لجهودها في تأسيس مركز حياة للعلاج والتاهيل النفسي والاجتماعي كاول مركز متكامل لعلاج الادمان في السودان

صحيفة أخبار اليوم:

- جهاز الامن يضبط شحنة اسلحة كبيرة غرب ام درمان.

- رئيس الدائرة السياسية بالجهاز : الشحنة تكفي لتسليح كتيبتي مشاه.

- تفاصيل اجتماع لجنة الأزمة مع رئيس الجمهورية

- نواب برلمانيون يرفضون الطوارئ ورئيس الوزراء يلتقي أحزاب بالمجلس الوطني.

- كبر يوجه باتخاذ كافة الترتيبات لتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح.

صحيفة الوطن:

- لجنة معالجة الأزمة تدعو لاطلاق سراح المعتقلين

- السعودية: اكتشاف كميات من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر

- ضبط شاحنة محملة بأسلحة وذخائر غربي أم درمان