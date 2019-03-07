أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019م

التاريخ: 07-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال ينزل غانا وسط أروع استقبال * البعثة تحل بكريستال روز بكوماسي.. الفريق يتدرب على خفيف بحديقة الفندق.. وتعديل مفاجئ لموعد المباراة * الهلال يوفد الجنرال إلى دولة أفريقية في مهمة خاصة.. وأمبومبو ونزار يدشنان الإعداد لنكانا * تعادل مثير للمريخ أمام الوادي نيالا * الكوماندوز يعززون صعودهم للنخبة ويطيحون بالفهود.. التبلدي ينعش آماله.. وتعثر القراقير بالتعادل أمام الفرسان * الكاردينال يتصل بالطريفي ويطمئن على وصول البعثة * انطلاق التسجيلات التكميلية صباح اليوم صحيفة الصدى: * المريخ يفرط في تقدمه على الوادي ويكتفي بالتعادل بهدفين لكل * الأحمر يحول سومانا إلى محترف ويطلب بطاقة نقله الدولية ويكمل اتفاقه مع ضفر * رسمياً.. المريخ يكمل التفاوض مع الدكتور أحمد العابد * الزلفاني: عانينا من إصابات مؤثرة وخسرنا عناصر مهمة.. ومن الجيد ألا نخسر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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