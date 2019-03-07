أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * قرار جمهوري بتعيين (حسين جنقول) محافظاً للبنك المركزي * قوى 2020 تقترح إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية من مجلس رئاسي يرأس (البشير) * رئيس الجمهورية يكرم المعاقين بشارع النيل ويوزع عليهم وسائل للحركة والنقل صحيفة الإنتباهة: * توقيف زعيم سماسرة للاتجار بالبشر * وزير العدل: للطوارئ أضرار (وآخر العلاج الكي) * إقالة محافظ بنك السودان وتكليف جنقول بمهامه * مصفاة الخرطوم ترهن إنتاج الجازولين بتوفير (الكاش) * إسرائيليون يقيمون في مركز كان ملكاً لـ(بن لادن) في جوبا صحيفة السوداني: * إعفاء محافظ بنك السودان وتكليف (حسين جنقول) * اجتماع للرئيس باللجنة التنسيقية للحوار الوطني اليوم * قيادي بالوطني يعلن جاهزيته لإدارة حوار مع القوى السياسية * الحكومة: قانون الطوارئ لمحاربة الفساد ولن يكون (سيفاً مسلطاً على الشعب) صحيفة آخر لحظة: * البشير في جلسة نادرة بشارع النيل.. إعفاء محافظ المركزي * وزير العدل: الطوارئ علاج بـ(الكي).. نافع: إجراءات الرئيس بدأت تؤتي أكلها * المالية تتعهد بتوفير احتياجات الكهرباء لموسم الصيف ورمضان صحيفة الأخبار: * عصام صديق يطالب باستفتاء شعبي بين الديمقراطية الحزبية واللاحزبية * اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من (500) ألف عام بالسودان * المركزي يشكل لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية * تعديلات مرتقبة في قانون المباني والإيجارات صحيفة مصادر: * جبريل إبراهيم يقترب من القصر الجمهوري * اتجاه لإسناد وزارة المالية للتجاني السيسي صحيفة الدار: * بالصورة والقلم: ضبط أخطر شبكة تعمل على تزوير قسائم الزواج والطلاق * محكمة الطوارئ بحري تبرئ فتاة كانت تحمل علم السودان أثناء الاحتجاجات * مقتل طالب شهادة سودانية يجلس لامتحان هذا العام * شعبة مباحث ولاية الجزيرة تتوصل للمتهمين في مقتل شاب وتعذيبه * توجيه تهمة لطبيبة أساءت أحد زملائها بالمستشفى * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس واللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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