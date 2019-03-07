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وفاة اثنين من المواطنين وإصابة 2 آخرين إثر حادث أليم على جسر الملك فهد
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كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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