ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل رعايةواهتمام

- قرار بتكليف جنقول محافظا لبنك السودان المركزي

- بنك السودان يصدر منشورا خاصا بضوابط استيرادالأدوية

- رئيس الوزراء يوجه بطرح مبادرات استراتيجية

- المالية تؤكدعلى تأمين احتياجات الكهرباء في الصيف

- الصحة الاتحادية :الحمى الصفراء من الأمراض المستعصية

- الصندوق الكويتي يبدي استعداده لتمويل مشروعات جديدة

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية الفريق ركن النعيم خضر يعلن اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالولاية

- سيادته يؤكد عزمه للمضي قدما نحو البرامج التكافلية التي تخدم الشرائح الضعيفة والايتام

- لدي لقائه منسقية الخدمة الوطنية الوالي يشيدب المجهودات الكبيرة والمتواصلة للخدمة الوطنية فى دعم واسناد المؤسسات والمرافق الحكومية

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية العميد ركن حسن محجوب الفاضل يبحث مع مديري عام هيئة مياه الشرب ومياه المدن سبل توفير المياه والاسراع بتكملة ما تبقي من شبكة المياه .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية عادل حسين محجوب يجدد دعمه لمشروعات الخريجين فى المجالات الزراعية وتوفير الاليات لهم .

- اللجنة العليا لامتحانات الشهادة تؤكد ان الامتحانات والخدمات تسير بصورة طيبة حسب الخطة الموضوعة لها

شبكة الشروق نت

- البشير يوجه مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة

- جنقول محافظاً لبنك السودان المركزي

- المالية: تأمين احتياجات الكهرباء لاستقرار التيار خلال رمضان

- الوطني: نخطط لنزع دعاوى التخريب والكراهية والإقصاء

-وزير العدل: أبلغنا الأمم المتحدة بفرض حالة الطوارئ

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يتفقد سير العمل في الخدمات الاساسية بمحلية جبرة الشيخ.

- والي شمال كردفان يؤكد اهتمام حكومته بتوفير الخدمات للمواطن.

- اجتماع لجنتي الشئون الاجتماعية والمالية بتشريعي شمال كردفان مع الاتحاد التعاوني بالابيض.

- اللواء الركن المرضي يجدد العزم لمواصلة مشروعات التنمية وتنفيذ مصفوفة محلية بارا.

- دورة تدربيبة للكوادر لاشراك المجتمع في برنامج المعالجة المجتمعية لسوء التغذية.

- اجتماع مشترك بين الصحة وشركاء العمل الطوعي بشمال كردفان.

صحيفة الوطن:

- إعفاء محمد خير الزبير وتعيين جنقول محافظاً للمركزي

- "تحالف 2020" يقترح تشكيل مجلس رئاسي والتمديد للحكومة

- إيداع مرسوم الطوارئ منضدة البرلمان وتشكيل لجنة لدراسته

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- السيسي يدعو إلى الحوار والإبتعاد عن الإضرابات والعصيان

- الهيئة التشريعية تشكل لجنة طارئة لدراسة قانون الطوارئ

- تكوين لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية

- جلوس (992) طالب من مناطق حركة عبدالواحد بجبل مرة لإمتحانات الشهادة

- إحباط تهريب (100) برميل من الوقود بولاية سنار

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- خلال لقائة قطاع الإعلام بالولاية والي البحر الأحمر يثمن دور الإعلام الرائد في التنمية والإعمار وتبني قضايا المجتمع

- الوالى بحث مع مدير جامعة البحر الأحمر آفاق التعاون المشترك ودور الجامعة في خدمة ونهضة التعليم بالولاية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض يصدر قرار بتكليف المهندس عبد القادر الخير عبد الله صالح وزير المالية والاقتصاد والقوى العامله بالولاية بتسيير اعباء ومهام وزارة البنى التحتيه والتنميه العمرانية

- والي ولاية النيل الابيض يبحث مع رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية قضايا الشباب و التحديات التي تواجه الأداء ومشروعات الشباب

- والى ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية

- جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالنيل الابيض يتمكن من ضبط كميات من الأسلحة و الذخائر بمعبر المقينص الحدودي

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يوجه الجهات المختصة بتوفير احتياجات حصاد محصول القمح

- معتمد محلية الجبلين يتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهاده الثانوية بالمحليه

- معتمد محلية ام رمته يقف علي سير امتحانات الشهادة السودانية واوضاع الطلاب الممتحنين بعدد من المراكز

- معتمد محلية الدويم يقدم تنويرا لمديرى ادارات المحلية حول قانون الطوارئى

- معتمد محلية كوستي يكشف عن متابعة واكمال المشروعات التنموية والاستعداد المبكر لفصل الخريف

- ختام فعاليات الدورة التدريبية لبناء القدرات للعاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض للعام ٢٠١٩م

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن احمد المواطن خط احمر وقانون الطوارئ لا يعني اذلاله

- والي الولاية يشيد بجهاز الامن والمخابرات الوطني والقوات النظامية الاخري

- والي الولاية : اي سلع مهربة اذا تمت مصادرتها ستحال الي مراكز البيع المخفض ليستفيد منها المواطن

- مهلب : قانون الطوارئ يتيح لنا تسريع خطوات انفاذ المشروعات

- المجلس التشريعي بالولاية يعقد جلسة طارئة يناقش فيها قانون الطوارئ

- رئيس المجلس التشريعي جعفر اسماعيل ثقتنا في القوات المسلحة مطلقة ونؤيد قرارات الرئيس

- رئيس المجلس التشريعي يدعو والي الولاية الي المحافظة علي العلاقات مع دول الجوار والاهتمام بمشروعات الولاية التنموية

- الامير مسار نائب رئيس المجلس التشريعي : "ما مرينا" به في دارفور عامة وغرب دارفور خاصة لا نريد ان نعود اليه مرة أخرى

- جهاز الأمن والمخابرات الوطني يضبط سلع مهربة ومديره يؤكد ان الجهاز صمام امان البوابة الغربية

- بعد نجاح زراعة القمح: منطقة بجبج تحتفل بحصاد الفول المصري

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير يصدر قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحي جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.

- البشير: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل رعايةواهتمام

- نائب رئيس الجمهورية يوافق علي إنشاء صندوق دعم المهن الطبية والصحية

- الدرديري يستعرض جهود السودان لتعزيز التضامن العربي

- المؤتمر الوطني يؤكد دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

- الاتحادي الاصل يؤكد عدم تخوفه من الطواريء

- عنجر: لاتهاون مع المتلاعبين بالسلع الاستهلاكية

صحيفة أخبار اليوم:

- وزير العدل : للطوارئ آثار سلبية لكن الكي آخر العلاج وأبغض الحلال.

- البنك المركزي : ضوابط وإجراءات جديدة لاستيراد الأدوية.

- برلمانيون من تحالف ٢٠٢٠ يدفعون بمبادرة لحل الأزمة.

- المالية تؤكد تأمين احتياجات الكهرباء في الصيف ورمضان.

- تصريحات لمولانا هارون بعد رئاسته اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني امس .