ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل رعايةواهتمام
- قرار بتكليف جنقول محافظا لبنك السودان المركزي
- بنك السودان يصدر منشورا خاصا بضوابط استيرادالأدوية
- رئيس الوزراء يوجه بطرح مبادرات استراتيجية
- المالية تؤكدعلى تأمين احتياجات الكهرباء في الصيف
- الصحة الاتحادية :الحمى الصفراء من الأمراض المستعصية
- الصندوق الكويتي يبدي استعداده لتمويل مشروعات جديدة
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والى الولاية الفريق ركن النعيم خضر يعلن اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالولاية
- سيادته يؤكد عزمه للمضي قدما نحو البرامج التكافلية التي تخدم الشرائح الضعيفة والايتام
- لدي لقائه منسقية الخدمة الوطنية الوالي يشيدب المجهودات الكبيرة والمتواصلة للخدمة الوطنية فى دعم واسناد المؤسسات والمرافق الحكومية
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية العميد ركن حسن محجوب الفاضل يبحث مع مديري عام هيئة مياه الشرب ومياه المدن سبل توفير المياه والاسراع بتكملة ما تبقي من شبكة المياه .
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية عادل حسين محجوب يجدد دعمه لمشروعات الخريجين فى المجالات الزراعية وتوفير الاليات لهم .
- اللجنة العليا لامتحانات الشهادة تؤكد ان الامتحانات والخدمات تسير بصورة طيبة حسب الخطة الموضوعة لها
شبكة الشروق نت
- البشير يوجه مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة
- جنقول محافظاً لبنك السودان المركزي
- المالية: تأمين احتياجات الكهرباء لاستقرار التيار خلال رمضان
- الوطني: نخطط لنزع دعاوى التخريب والكراهية والإقصاء
-وزير العدل: أبلغنا الأمم المتحدة بفرض حالة الطوارئ
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان يتفقد سير العمل في الخدمات الاساسية بمحلية جبرة الشيخ.
- والي شمال كردفان يؤكد اهتمام حكومته بتوفير الخدمات للمواطن.
- اجتماع لجنتي الشئون الاجتماعية والمالية بتشريعي شمال كردفان مع الاتحاد التعاوني بالابيض.
- اللواء الركن المرضي يجدد العزم لمواصلة مشروعات التنمية وتنفيذ مصفوفة محلية بارا.
- دورة تدربيبة للكوادر لاشراك المجتمع في برنامج المعالجة المجتمعية لسوء التغذية.
- اجتماع مشترك بين الصحة وشركاء العمل الطوعي بشمال كردفان.
صحيفة الوطن:
- إعفاء محمد خير الزبير وتعيين جنقول محافظاً للمركزي
- "تحالف 2020" يقترح تشكيل مجلس رئاسي والتمديد للحكومة
- إيداع مرسوم الطوارئ منضدة البرلمان وتشكيل لجنة لدراسته
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- السيسي يدعو إلى الحوار والإبتعاد عن الإضرابات والعصيان
- الهيئة التشريعية تشكل لجنة طارئة لدراسة قانون الطوارئ
- تكوين لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية
- جلوس (992) طالب من مناطق حركة عبدالواحد بجبل مرة لإمتحانات الشهادة
- إحباط تهريب (100) برميل من الوقود بولاية سنار
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- خلال لقائة قطاع الإعلام بالولاية والي البحر الأحمر يثمن دور الإعلام الرائد في التنمية والإعمار وتبني قضايا المجتمع
- الوالى بحث مع مدير جامعة البحر الأحمر آفاق التعاون المشترك ودور الجامعة في خدمة ونهضة التعليم بالولاية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض يصدر قرار بتكليف المهندس عبد القادر الخير عبد الله صالح وزير المالية والاقتصاد والقوى العامله بالولاية بتسيير اعباء ومهام وزارة البنى التحتيه والتنميه العمرانية
- والي ولاية النيل الابيض يبحث مع رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية قضايا الشباب و التحديات التي تواجه الأداء ومشروعات الشباب
- والى ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية
- جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالنيل الابيض يتمكن من ضبط كميات من الأسلحة و الذخائر بمعبر المقينص الحدودي
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يوجه الجهات المختصة بتوفير احتياجات حصاد محصول القمح
- معتمد محلية الجبلين يتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهاده الثانوية بالمحليه
- معتمد محلية ام رمته يقف علي سير امتحانات الشهادة السودانية واوضاع الطلاب الممتحنين بعدد من المراكز
- معتمد محلية الدويم يقدم تنويرا لمديرى ادارات المحلية حول قانون الطوارئى
- معتمد محلية كوستي يكشف عن متابعة واكمال المشروعات التنموية والاستعداد المبكر لفصل الخريف
- ختام فعاليات الدورة التدريبية لبناء القدرات للعاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض للعام ٢٠١٩م
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن احمد المواطن خط احمر وقانون الطوارئ لا يعني اذلاله
- والي الولاية يشيد بجهاز الامن والمخابرات الوطني والقوات النظامية الاخري
- والي الولاية : اي سلع مهربة اذا تمت مصادرتها ستحال الي مراكز البيع المخفض ليستفيد منها المواطن
- مهلب : قانون الطوارئ يتيح لنا تسريع خطوات انفاذ المشروعات
- المجلس التشريعي بالولاية يعقد جلسة طارئة يناقش فيها قانون الطوارئ
- رئيس المجلس التشريعي جعفر اسماعيل ثقتنا في القوات المسلحة مطلقة ونؤيد قرارات الرئيس
- رئيس المجلس التشريعي يدعو والي الولاية الي المحافظة علي العلاقات مع دول الجوار والاهتمام بمشروعات الولاية التنموية
- الامير مسار نائب رئيس المجلس التشريعي : "ما مرينا" به في دارفور عامة وغرب دارفور خاصة لا نريد ان نعود اليه مرة أخرى
- جهاز الأمن والمخابرات الوطني يضبط سلع مهربة ومديره يؤكد ان الجهاز صمام امان البوابة الغربية
- بعد نجاح زراعة القمح: منطقة بجبج تحتفل بحصاد الفول المصري
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير يصدر قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحي جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.
- البشير: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل رعايةواهتمام
- نائب رئيس الجمهورية يوافق علي إنشاء صندوق دعم المهن الطبية والصحية
- الدرديري يستعرض جهود السودان لتعزيز التضامن العربي
- المؤتمر الوطني يؤكد دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني
- الاتحادي الاصل يؤكد عدم تخوفه من الطواريء
- عنجر: لاتهاون مع المتلاعبين بالسلع الاستهلاكية
صحيفة أخبار اليوم:
- وزير العدل : للطوارئ آثار سلبية لكن الكي آخر العلاج وأبغض الحلال.
- البنك المركزي : ضوابط وإجراءات جديدة لاستيراد الأدوية.
- برلمانيون من تحالف ٢٠٢٠ يدفعون بمبادرة لحل الأزمة.
- المالية تؤكد تأمين احتياجات الكهرباء في الصيف ورمضان.
- تصريحات لمولانا هارون بعد رئاسته اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني امس .
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 07 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.