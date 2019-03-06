أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2019م

التاريخ: 06-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى * المريخ يرغب في ضم وادي نيالا لقائمة الضحايا والإبتعاد بالصدارة * رئيس الفرسان: استقبلنا وفد مريخي بقيادة محمد الشيخ لضم الصيني والكاردينال هاتفنا * وكيل النيجيري لـ”الصدى”: 15 ألف دولار فقط كفيلة لوصول سومانا الخرطوم على وجه السرعة صحيفة قوون * الهلال يبدأ رحلة الأدغال لمواصلة المشوار * تخلف مفاجئ لموفد الأزرق.. الاتحاد الغاني يتكفل بـ25 شخصاً فقط لرحلة “أكرا-كوماسي” * البعثة الهلالية تحل بفندق كرستال روز.. وأبياه يتابع ترتيبات الوصول والكاف يتوج الشعلة نجماً للأسبوع * المريخ ينازل الوادي ومواجهات مصيرية في الممتاز اليوم * صراع القمة يشتد على الصيني .. الجزار: “لاعبنا لمن يدفع أكثر” .. و”قوون” تحاور اللاعب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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