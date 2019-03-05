حظر لاعب المريخ بكري المدينة من السفر خارج السودان

الخليج 365 : حظرت محكمة الصحافة لاعب المريخ بكري المدينة من السفر بسبب حوار اجراه الزميل حسن بشير في صحيفة السوداني وذلك بشكوى تقدم بها عضو مجلس المريخ السابق صديق على صالح في اللاعب بكري المدينة والزميل حسن بشير.

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