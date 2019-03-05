الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جهير، بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 5 مارس.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقال الحساب الرسمي، الذي يتناول أخبار الملك سعود على موقع "تويتر": "ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز… سنفتقدك كثيرا".
يذكر أن الأميرة الراحلة هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبد العزيز، وهي ابنته من زوجته تركية بنت محمد بن عبد العزيز، وهي زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.
وكانت الأميرة الراحلة أم لبنتين هما الأميرتان لمى ولين.
وتولى الملك سعود الحكم في المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر عام 1953 حتى 2 نوفمبر 1964، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.
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