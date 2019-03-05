40 قتيلا وجريحا بحادث مروي مأساوي على طريق القاهرة الإسكندرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب ما يقارب الـ 40 شخصا بين قتيل وجريح في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ما بين كفر الدوار، وأبو حمص، في محافظة البحيرة المصرية.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادث تصادم سيارتين “ميكروباص” مع سيارة نقل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى كفر الدوار، ودمنهور التعليمي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وموافاتها بالتقارير الطبية تباعا لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء.

سبوتنيك