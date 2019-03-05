ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يؤكد دعم الدولة لبرامج اتحاد الطلاب
- البشير يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد
- ايلا يوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين
- الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع بلاروسيا
- الخارجية: تحقيق حول اتهامات فيديو لسفيرالسودان ببخارست
- الجامعة العربية ترحب بإعلان البشير عام 2019 للسلام
- مدير شرطة القضارف يؤكد استقرار الأوضاع بالولاية
- والي كسلا يتعهد بتنفيذ موجهات وقرارات الرئيس
- تأكيد تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر العالمي للصمغ
- اعتماد مركز علوم التقييس والمترولوجيا للتدريب المصلحي
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد عدد من المؤسسات الامنية والشرطية والعسكرية والعدلية بالولاية
- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يشهد تخريج دارسي دورة الحزم التدريبية الثالثة
- رئيس المؤتمر الوطنى بولاية النيل الأبيض يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوظيفى الاول لقطاع الاعلام بالولاية
- رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر بولاية النيل الأبيض محمد علي فضل الله : انعقاد مؤتمر القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى بالولاية اليوم الثلاثاء
- لجنة التعليم بالمجلس التشريعي تتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بمدينتي ربك والديم
- الغرفة التجارية بمحلية تندلتي تقدم دعما عينيا لطلاب الداخليات الممتحنين بالمحلية
- الشرطة الشعبية والمجتمعية بمحلية ام رمتة تنظم سقيا الطالب الممتحن بمراكز امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة ودنمر
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفـور اللواء ركن مهلب حسن احمد ووزير الصحة والتنمية الإجتماعية يتفقدان مستشفى الجنينة التعليمي
- والي الولاية يشيد بديوان الزكاة علي دعمها للمستشفي والمرضي
- والي الولاية يترأس اجتماع اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية
- رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يشهد المؤتمر الوظيفي للقطاع الاقتصادي وقطاع الفكر والثقافة
- بركة يصف قطاع الفكر والثقافة بالدينمو المحرك وخط دفاع لصد الافكار ذات الاجندة الخارجية
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والى الولاية الفريق ركن النعيم خصر يوجه منسقية العون الانسانى بتسهيل مهام عمل المنظمات والوكالات الاممية فى سبيل تقديم الخدمات للعائدين بقرى العودة الطوعية.
- والي الولاية الفريق ركن النعيم يشيد بالخطة الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البنى التحتية لتقديم الخدمات الضرورية لمواطني الولاية
- الوالي يدشن بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية تدشن الاليات والحاصدات الزراعية ومعرض المنتوجات
- رئيس القطاع السياسي يخاطب المؤتمر السياسي للقطاع ويؤكد دعم المؤتمر الوطني ب للقرارات واوامر الطوارئ التي اصدرها رئيس الجمهورية .
- وزيرة الماليه والقوى العاملة تبحث مع اتحاد اصحاب المخابز المشاكل التى تواجه المخابز خاصة حصة الدقيق وتكلفة انتاج الخبز .
شبكة الشروق نت
- البشير يدعو الطلاب لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية
- البشير يعلن دعم السودان للسفراء "المعتمدين"
- رئيس الوزراء يوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين
- اليابان تعد بتقديم الدعم للسودان في مجال الصناعة
- الخارجية تُحقق في فيديو يتهم سفير السودان ببخارست
- العدل تعتزم طرح مشروع قانون "العون القانوني"
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- أمانة الطلاب ولاية شمال كردفان تكمل جاهزيتها لإنطلاقة المؤتمر الوظيفي الخامس صباح اليوم بقاعة ليالي كردفان
- مجلس وزراء حكومة شمال كردفان يستمع لخطة وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية للعام ٢٠١٩
- انعقاد دورة تشريعي شمال كردفان في الأول من أبريل القادم
- دورة تقنية المعلومات لمنسوبي شرطة ولاية شمال كردفان
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يتراس الاجتماع الخاص بالبرامج
- معتمد غرب بارا يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بالمزروب
- محلية جبرة الشيخ تكمل استعداداتها لاستقبال اللواء ركن المرضي صديق والي ولاية شمال كردفان
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يقر بالمعانات التي يواجهها مواطنو الريف في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية المميزة
ـ والي الولاية يلتقي وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر ويؤكد على دور الادارة الأهلية في حفظ الأمن ورتق النسيج الإجتماعي
ـ وزيرا البنى التحتية والتنمية العمرانية والإنتاجية والموارد الإقتصادية يؤديان القسم امام والي الولاية ووكيل النيابة الأول بالفولة
ـ وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية :الوزارة تتطلع لإستبقاء الكوادر الطبية وتوطين العلاج بالداخل
ـ الإجتماع الأول لمديري مستشفيات الولاية يلتئم بالفولة تحت شعار (معاً لتقديم خدمة طبية مميزة)
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- الفريق المصباح وإلي نهر النيل يعلن في حفل تكريم الوالي السابق عن مجموعة مشروعات لتشغيل الشباب .
- والي نهر النيل يستقبل رجل الأعمال أسامة داؤد ويبحث معه الاستثمار الزراعي بالولاية .
- الوالي بحث مع البطحاني مدير صندوق دعم الطلاب استعداد الصندوق لفتح الجامعات واستقبال الطلاب ويعلن عن دعمه للصندوق وتوفير كافة الاحتياجات
- ابراهيم مختار وزير التربية والتوجيه نعمل لتحقيق مجتمع تقوده المعرفة .
- رئيس دائرة الصحة دكتور العوض فضل الله يقود وفد الى مواقع التعدين للتوعية من مخاطر المواد الضارة التى تستخدم في تنقية الذهب.
- إتحاد الصحفيين بنهر النيل يتبنى إنشاء مركز انتاج إعلامي ويعلن عن دعمه لفضائية الولاية
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية : السلام ظل البند الأول للدولة لإيمانها القاطع ان الحرب عدو للتنمية والاستقرار
- رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة ورعايتها لبرامج الاتحاد العام للطلاب السودانيين
- رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد
- النائب الأول و موسي محمد أحمد يؤمّنان على مواصلة التشاور مع القوي السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي
- وزارة الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع بلاروسيا
- الجامعة العربية ترحب بإعلان البشير عام 2019 للسلام
- والي ولاية شرق دارفور : معاش الناس أولوية
- علماء السودان : تعدد الزوجات امر مشروع
صحيفة أخبار اليوم:
- إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني.
- أحكام بالسجن والغرامة لمتهمين بموجب قانون الطوارئ.
- براءة (22) متظاهراً وحفظ بلاغات آخرين.
- رئيس الجمهورية لقيادات الإدارة الأهلية بجنوب كردفان : السلام ظل البند الأول للدولة.
- محمد الشيخ حسين يكتب لـ (أخبار اليوم) في ذكري رحيل الشيخ حسن الترابي.
صحيفة الوطن:
- ربيع عبد العاطي: "الوطني" أضاع فرصة تقديم "4" رؤساء خلال (30) عاماً
- "الخارجية" تحقق حول اتهامات لسفير السودان ببوخارست
- "علماء السودان": تعدد الزوجات يتم بارادة المرأة والرجل
- البشير يدعو لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الهيئة التشريعية القومية تكمل إستعداداتها للنظر في الطوارئ بالأربعاء
- زيادة إستحقاقات المراقبين والعاملين في إمتحانات الشهادة إلى الضعف
- تحالف 2020م: "تجمع المهنيين" مجموعة أقصائية تريد إختطاف الحراك الشبابي
- اوزقار: السودان بلد خصبة لتقبل تكنولجيا الدفع الالكتروني
- إرتفاع ملحوظ في عمليات المناولة بالميناء الجنوبي
- إرتفاع ملحوظ في عمليات المناولة بالميناء الجنوبي
- تشكيل (3) نيابات ومحكمتين للطوارئ بولاية سنار
- والى البحر الأحمر يوجه بتنظيم أماكن البيع بوسط السوق
- وفد من وزارة التربية والتوجيه يتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية بمحلية هيا
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- وفد قبائل الأمرأر يقدم التهنئة للوالى بمكتبه لنيله ثقة رئيس الجمهورية
- اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد دور الإدارات الأهلية فى ربط النسيج الإجتماعي بالولاية
- خلال مخاطبتة إحتفال منتدى الوريفه بليلة الوطن والى البحر الأحمر يحي مجهودات المنتدى وأعماله الإجتماعية وإثراءه للنشاط الثقافى
- خلال إستقباله وفداً من شباب الولاية اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشباب
- الوالى يستقبل قادة وحدات القوات المسلحه بإتجاه البحر الاحمر الإستراتيجي
- والى البحر الأحمر يقف على توزيع سلعتي الدقيق والمواد البترولية
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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