ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يؤكد دعم الدولة لبرامج اتحاد الطلاب

- البشير يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

- ايلا يوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين

- الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع بلاروسيا

- الخارجية: تحقيق حول اتهامات فيديو لسفيرالسودان ببخارست

- الجامعة العربية ترحب بإعلان البشير عام 2019 للسلام

- مدير شرطة القضارف يؤكد استقرار الأوضاع بالولاية

- والي كسلا يتعهد بتنفيذ موجهات وقرارات الرئيس

- تأكيد تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر العالمي للصمغ

- اعتماد مركز علوم التقييس والمترولوجيا للتدريب المصلحي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتفقد عدد من المؤسسات الامنية والشرطية والعسكرية والعدلية بالولاية

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يشهد تخريج دارسي دورة الحزم التدريبية الثالثة

- رئيس المؤتمر الوطنى بولاية النيل الأبيض يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوظيفى الاول لقطاع الاعلام بالولاية

- رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر بولاية النيل الأبيض محمد علي فضل الله : انعقاد مؤتمر القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى بالولاية اليوم الثلاثاء

- لجنة التعليم بالمجلس التشريعي تتفقد عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بمدينتي ربك والديم

- الغرفة التجارية بمحلية تندلتي تقدم دعما عينيا لطلاب الداخليات الممتحنين بالمحلية

- الشرطة الشعبية والمجتمعية بمحلية ام رمتة تنظم سقيا الطالب الممتحن بمراكز امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة ودنمر

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفـور اللواء ركن مهلب حسن احمد ووزير الصحة والتنمية الإجتماعية يتفقدان مستشفى الجنينة التعليمي

- والي الولاية يشيد بديوان الزكاة علي دعمها للمستشفي والمرضي

- والي الولاية يترأس اجتماع اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية

- رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يشهد المؤتمر الوظيفي للقطاع الاقتصادي وقطاع الفكر والثقافة

- بركة يصف قطاع الفكر والثقافة بالدينمو المحرك وخط دفاع لصد الافكار ذات الاجندة الخارجية

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية الفريق ركن النعيم خصر يوجه منسقية العون الانسانى بتسهيل مهام عمل المنظمات والوكالات الاممية فى سبيل تقديم الخدمات للعائدين بقرى العودة الطوعية.

- والي الولاية الفريق ركن النعيم يشيد بالخطة الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البنى التحتية لتقديم الخدمات الضرورية لمواطني الولاية

- الوالي يدشن بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية تدشن الاليات والحاصدات الزراعية ومعرض المنتوجات

- رئيس القطاع السياسي يخاطب المؤتمر السياسي للقطاع ويؤكد دعم المؤتمر الوطني ب للقرارات واوامر الطوارئ التي اصدرها رئيس الجمهورية .

- وزيرة الماليه والقوى العاملة تبحث مع اتحاد اصحاب المخابز المشاكل التى تواجه المخابز خاصة حصة الدقيق وتكلفة انتاج الخبز .

شبكة الشروق نت

- البشير يدعو الطلاب لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية

- البشير يعلن دعم السودان للسفراء "المعتمدين"

- رئيس الوزراء يوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين

- اليابان تعد بتقديم الدعم للسودان في مجال الصناعة

- الخارجية تُحقق في فيديو يتهم سفير السودان ببخارست

- العدل تعتزم طرح مشروع قانون "العون القانوني"

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- أمانة الطلاب ولاية شمال كردفان تكمل جاهزيتها لإنطلاقة المؤتمر الوظيفي الخامس صباح اليوم بقاعة ليالي كردفان

- مجلس وزراء حكومة شمال كردفان يستمع لخطة وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية للعام ٢٠١٩

- انعقاد دورة تشريعي شمال كردفان في الأول من أبريل القادم

- دورة تقنية المعلومات لمنسوبي شرطة ولاية شمال كردفان

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يتراس الاجتماع الخاص بالبرامج

- معتمد غرب بارا يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بالمزروب

- محلية جبرة الشيخ تكمل استعداداتها لاستقبال اللواء ركن المرضي صديق والي ولاية شمال كردفان

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يقر بالمعانات التي يواجهها مواطنو الريف في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية المميزة

ـ والي الولاية يلتقي وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر ويؤكد على دور الادارة الأهلية في حفظ الأمن ورتق النسيج الإجتماعي

ـ وزيرا البنى التحتية والتنمية العمرانية والإنتاجية والموارد الإقتصادية يؤديان القسم امام والي الولاية ووكيل النيابة الأول بالفولة

ـ وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية :الوزارة تتطلع لإستبقاء الكوادر الطبية وتوطين العلاج بالداخل

ـ الإجتماع الأول لمديري مستشفيات الولاية يلتئم بالفولة تحت شعار (معاً لتقديم خدمة طبية مميزة)

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- الفريق المصباح وإلي نهر النيل يعلن في حفل تكريم الوالي السابق عن مجموعة مشروعات لتشغيل الشباب .

- والي نهر النيل يستقبل رجل الأعمال أسامة داؤد ويبحث معه الاستثمار الزراعي بالولاية .

- الوالي بحث مع البطحاني مدير صندوق دعم الطلاب استعداد الصندوق لفتح الجامعات واستقبال الطلاب ويعلن عن دعمه للصندوق وتوفير كافة الاحتياجات

- ابراهيم مختار وزير التربية والتوجيه نعمل لتحقيق مجتمع تقوده المعرفة .

- رئيس دائرة الصحة دكتور العوض فضل الله يقود وفد الى مواقع التعدين للتوعية من مخاطر المواد الضارة التى تستخدم في تنقية الذهب.

- إتحاد الصحفيين بنهر النيل يتبنى إنشاء مركز انتاج إعلامي ويعلن عن دعمه لفضائية الولاية



سحر البيان:

- رئيس الجمهورية : السلام ظل البند الأول للدولة لإيمانها القاطع ان الحرب عدو للتنمية والاستقرار

- رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة ورعايتها لبرامج الاتحاد العام للطلاب السودانيين

- رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

- النائب الأول و موسي محمد أحمد يؤمّنان على مواصلة التشاور مع القوي السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

- وزارة الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع بلاروسيا

- الجامعة العربية ترحب بإعلان البشير عام 2019 للسلام

- والي ولاية شرق دارفور : معاش الناس أولوية

- علماء السودان : تعدد الزوجات امر مشروع

صحيفة أخبار اليوم:

- إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني.

- أحكام بالسجن والغرامة لمتهمين بموجب قانون الطوارئ.

- براءة (22) متظاهراً وحفظ بلاغات آخرين.

- رئيس الجمهورية لقيادات الإدارة الأهلية بجنوب كردفان : السلام ظل البند الأول للدولة.

- محمد الشيخ حسين يكتب لـ (أخبار اليوم) في ذكري رحيل الشيخ حسن الترابي.

صحيفة الوطن:

- ربيع عبد العاطي: "الوطني" أضاع فرصة تقديم "4" رؤساء خلال (30) عاماً

- "الخارجية" تحقق حول اتهامات لسفير السودان ببوخارست

- "علماء السودان": تعدد الزوجات يتم بارادة المرأة والرجل

- البشير يدعو لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الهيئة التشريعية القومية تكمل إستعداداتها للنظر في الطوارئ بالأربعاء

- زيادة إستحقاقات المراقبين والعاملين في إمتحانات الشهادة إلى الضعف

- تحالف 2020م: "تجمع المهنيين" مجموعة أقصائية تريد إختطاف الحراك الشبابي

- اوزقار: السودان بلد خصبة لتقبل تكنولجيا الدفع الالكتروني

- إرتفاع ملحوظ في عمليات المناولة بالميناء الجنوبي

- إرتفاع ملحوظ في عمليات المناولة بالميناء الجنوبي

- تشكيل (3) نيابات ومحكمتين للطوارئ بولاية سنار

- والى البحر الأحمر يوجه بتنظيم أماكن البيع بوسط السوق

- وفد من وزارة التربية والتوجيه يتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية بمحلية هيا

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- وفد قبائل الأمرأر يقدم التهنئة للوالى بمكتبه لنيله ثقة رئيس الجمهورية

- اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد دور الإدارات الأهلية فى ربط النسيج الإجتماعي بالولاية

- خلال مخاطبتة إحتفال منتدى الوريفه بليلة الوطن والى البحر الأحمر يحي مجهودات المنتدى وأعماله الإجتماعية وإثراءه للنشاط الثقافى

- خلال إستقباله وفداً من شباب الولاية اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشباب

- الوالى يستقبل قادة وحدات القوات المسلحه بإتجاه البحر الاحمر الإستراتيجي

- والى البحر الأحمر يقف على توزيع سلعتي الدقيق والمواد البترولية