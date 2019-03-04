شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداولت مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً قامت بنشره المذيعة بقناة النيل الأزرق “نورهان نجيب” تخص دعوة حضور حفل “سد المال” . وذلك لإكمال مراسم زواجها، حيث تم عقد قرانها خلال الأيام الفائتة واستشاط عدد من النشطاء غضباً من الشروط التي وضعتها للمعازيم، وقد خصت الدعوة بالنساء فقط إضافة لعدم اصطحاب الأطفال ومنع التصوير . وأشارت المذيعة “نورهان نجيب” وبحسب صحيفة مصادر بالقول “الدعوة دي ليك إنتي بس غير شاملة أي شخص تاني وشكراً لتفهمك” .

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كانت هذه تفاصيل خبر غضباً واسعاً في مواقع التواصل من المذيعة “نورهان نجيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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