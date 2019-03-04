فك حظر التجوال بـ”نهر النيل” واستئناف الدراسة بالجامعات خلال أيام

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل، فك حظر التجول بعموم محليات ومدن الولاية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع على الأصعدة كافة .

وكانت حكومة الولاية أعلنت حظر التجول في ديسمبر الماضي، عقب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الولاية، تنديداً بارتفاع أسعار الخبز، ولكن سرعان ما تحول مطالب المحتجين إلى سياسية .

وأعلنت اللجنة وبحسب صحيفة السوداني، في اجتماعها المشترك مع مديري الجامعات بالولاية أمس، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بجامعة شندي في السابع عشر من مارس الحالي وبجامعتي وادي النيل والشيخ عبدالله البدري في السادس والعشرين منه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)