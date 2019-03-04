أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال يكتسح زيسكو بمهارة ويحلق في الصدارة * الطوربيد يفتتح المهرجان.. الشعلة بعزز بفن وإتقان.. والقائد يختتم بأحلى الأقوان * الكردينال يحفز الأقمار بالدولار.. يشيد بالأداء ويعلن استكمال المشوار.. ويهنئ الأنصار * المريخ يضرب الفهود برباعية والبرنس يستقيل * الهلال يقطع الطريق أمام المريخ ويخاطب الفرسان رسمياً ويطلب لاعبه عماد الصيني * مدرب زيسكو: حاولنا مباغتة الهلال مبكراً فدفعنا ثمن الاندفاع * جماهير الهلال تخرج في مظاهرات فرح بالانتصار الكبير * مفاجأة جديدة.. الزومة يطيح بالخرطوم الوطني من كأس السودان * الكوكي: احترمنا زيسكو وحققنا فوزاً كبيراً صحيفة الصدى: * المريخ يصرع الفهود برباعية في مباراة الوفاء لضياء * الرباعية الحمراء تطيح بالبرنس من تدريب الفهود.. والتش والنعسان يتنافسان في الأهداف الجميلة * عماد الصيني يوافق على الانتقال للمريخ بعد اجتماع مطول مع أمير كمال * الهلال يسحق زيسكو بثلاثية ويتصدر مجموعته * رئيس الجمهورية يتفقد المدينة الرياضية ويعد باستكمالها * الأمل عطبرة يقيل هيثم مصطفى بعد الهزيمة من المريخ * الكوكي: الانتصار يعطينا فرص وأفضلية في التأهل * الزومة يحقق المفاجأة ويطيح الموردة من كأس السودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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