ابرز عناوين الاخبار السودانية ب"وكالات الأنباء"

وكالة السودان للأنباء "SUNA":

رئيس الجمهورية 2019 م عام الشباب ..

د. علي نمر: قومية الرئيس البشير فخر للمؤتمر الوطني ..

فك حظر التجوال بنهر النيل واستئناف الدراسة ..

تنقلات واسعة للمستشارين القانونيين بوزارة العدل ..

كبر يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية ..

الدرديري يلتقي سفير الجمهورية التونسية ..

عبود جابر: توقعات بانفراج الأزمة الاقتصادية ..

الدرديري يلتقي سفير الجمهورية التونسية ..

وكالة الانباء الصحية "HNA":

وكيل الصحة "بالانابة" يثمن دور المنظمات في اسناد الخدمات الصحية ..

اجرت عدد الفين من جملة أربعة الف عملية.. سيما تطلق مخيم الشفة الارنبية العاشر بمستشفي الاسنان التعليمي ..

في اول مشاركة له بعد حل حكومة الخرطوم.. حميدة يشرف افتتاح مخيم الشفه الارنبية العاشر بمستشفي الاسنان التعليمي ..

امين عام الجمعية الطبية الاسلامية.. مخيمات الشفة الارنبية بالسودان احدي مبادرات بروف حميدة الرائدة ..

نقيب ضباط الصحة يدعو لاعادة هيكلة الحكم المحلي ليكون مركزا علي الخدمات الاساسية للمواطن ..

نشر تفاصيل القبض علي مدير طبي بمستشفي شهير بتهمة تجارة البشر ..

اثنان منها بالجنينة.. 4 حالات ولادة في امتحانات الشهادة السودانية ..

حالة ولادة نادرة لطفلة برأسين منفصلين وجسد واحد بمستشفى سوبا لام عشرينية ..

يوم علاجي بمنطقة مقنو بمحلية الروصيرص ..

المستشفى العسكري بالفرقة ٢٢ مشاة واللواء ٨٩ يقيمان ندوات تثقيفية ببابنوسة حول مضار الاستعمال الخاطئ للادوية واسهالات الاطفال ..

الاجهزة الامنية تتمكن من ضبط مواد استهلاكية فاسدة بمحلية غبيش ..

وكالة انباء الولايات "SNA":



كبر يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية ..

ممتاز يلتقى والى الولاية الشمالية ..

والي غرب دارفور: الطوارئ "عصا لمن عصى" ..

احمد خميس يتسلم مهامه واليا للنيل الابيض ..

نهر النيل: مراسيم بتعيين وزراء ومعتمدين ..

والي الجزيرة سالم: الجزيرة ولاية "الكفر والوتر" ..

والي البحر الأحمر: لا محاصصات حزبية أو قبلية ..

والي الجزيرة نستهدف وحدة الصف وأمن الوطن ..

فك حظر التجوال واستئناف الدراسة بنهر النيل ..

قرار بتكليف الاعلامي الكبير خالد بخيت مسؤولا عن ملف كردفان الكبري بمركز رؤي للخدمات الصحفية ..

التخطيط العمراني: بدء تشغيل قطار المواصلات يبدأ فعلياً في يونيو ..

"12" ألف طالب يسجلون غياباً في اليوم الأول لإمتحانات الشهادة ..

غياب (1100) طالب عن امتحانات الشهادة في جنوب دارفور بسبب (التجنيد والذهب) ..

35 طالبا بسجن الابيض يجلسون لامتحانات الشهادتين ..

إطلاق سراح 25 معتقلاً بعد المحاكمة بشمال كردفان ..

إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة بغرب كردفان ..

جهود للحد من أضرار إزالة الغابات بسنار ..

البنك الزراعي يشرع في شراء قمح بـ(8) مليارات جنيه للخبز ..

الزكاة تدعم التغذية المدرسية بـ600 ألف جنيه بشمال كردفان ..

النيل الأبيض تستضيف أكثر من 160 ألف لاجئ جنوبي بالمعسكرات ..

وكالة الانباء الاقتصادية "ENA":

تنفيذ قرار خفض الدولار الجمركي بـ(15) جنيهاً ..

محافظ البنك المركزي: المبالغ التي تم إيداعها للبنوك وسحبها فاقت (3) مليار جنيه ..

200 مليون جنيه يومياً تقدم للبنوك لضخها في الصرافات الآلية ..

بنك السودان : فئة الـ 500 جنيه ستدخل خط الانتاج الثلاثاء ..

ظهور حالات تزييف للعملة فئة "200" جنيه ..

تضم معارضين لأول مرة.. البنك المركزي يعيد تشكيل مجلسه ..

لقاء مرتقب بأمريكا لفك الحظر المصرفي على البنوك السودانية ..

المالية: انخفاض الدولار لإجراءات اقتصادية مُستمرة ..

مجلس الموانئ : أعضاء يتحفظون علي بنود عقد الشركة الفلبينية ..

نجاح زراعة الفول السوداني والقمح بحلفا الجديدة ..

توقعات بأن يغطي القمح 42 بالمئة من احتياجات البلاد ..

البنك الزراعي يشرع في شراء قمح بـ(8) مليارات جنيه للخبز ..

منتجو محصول القمح: تحديد سقف للبيع للمخزون الاستراتيجي غير منصف ..

المدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط لشركة فيريفون الأمريكية: السودان بلد خصبة لتقبل تكنولجيا الدفع ..

والي الجزيرة مشروع الجزيرة المخرج من الأزمة الاقتصادية ..

الاتحادى الديمقراطى يدعو لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى ..

صلاح حبيب يكتب : لن يتوقف التجار من المضاربة .. السوق مازال مشتعلاً !!

الشرطة تحقق في سرقة غامضة تعرضت لها مخازن سمسم لرجل أعمال شهير ..

المركز السوداني للخدمات الصحفية:

الخارجية تشيد بمناقشة مجلس الأمن لإتفاق سلام أفريقيا الوسطى ..

محافظ البنك المركزي: المبالغ التي تم إيداعها للبنوك وسحبها فاقت (3) مليار جنيه ..

زيادة المنح الدراسية المصرية للسودان ..

المنظمة السودانية للحريات الصحفية تأسف للسلوك غير المهني لقناة الجزيرة ..

شـبكة الشـروق:

إطلاق سراح 25 معتقلاً بعد المحاكمة بشمال كردفان ..

والي البحر الأحمر: لا محاصصات حزبية أو قبلية ..

12619 طالباً غياب اليوم الأول لامتحانات الشهادة ..

تنقلات لـ"119" من كبار المستشارين القانونيين بالعدل ..

المالية: انخفاض الدولار لإجراءات اقتصادية مُستمرة ..

رؤي اسـبورت:

الهلال يدمر زيسكو بثلاثية ويدحرجه الى المركز الاخير ويتصدر المجموعة الثالثة ..

البشير يتحسر على "تخلف" السودان الرياضي ..

والي الجزيرة سالم: الجزيرة ولاية "الكفر والوتر" ..

المريخ يحطم الأمل برباعية ..

الزومة تهزم الخرطوم ثلاثة في كاس السودان ..

الاشانتي كوتوكو يقسو على ناكانا الزامبي بثلاثية في الكونفدرالية ..

والي الجزيرة : الرياضة جسر للمحبة والإخاء ..

الزلفاني : برشلونة لو جاء لملعب المريخ سيخسر ..

البرنس يقدم استقالته عن تدريب الأمل ..

النجم الساحلي يهزم مضيفه رينجرز النيجيري في الكونفدرالية ..

رؤى نيـوز "RMC":

رئيس الجمهورية يعلن افتتاح مدينة السودان الرياضية بعد ثلاثة أشهر ..

البشير يتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة الرياضة بكل ضروبها ..

ابن عوف يجدد مغازلة السعودية ..

نائب الرئيس يشهد تكريم 150 حافظاً للقرآن الكريم ..

الخارجية تشيد بمناقشة مجلس الأمن لإتفاق سلام أفريقيا الوسطى ..

أحمد هارون: سنسعى إلى من يجلسون على الرصيف من منسوبي الوطني ..

أحمد هارون: المشهد السياسي بالبلاد يحتاج الى (نيو لوك) ..

تركيا تزيد المنح الجامعية للطلاب السودانيين ..

زيادة المنح الدراسية المصرية للسودان ..

العدل : حركة تنقلات واسعة و غير مسبوقة للمستشارين القانونيين ..

السودان يشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بدولة الإمارات ..

(الوطني) يعتزم ابتدار اتصالات جديدة مع قوى المعارضة السودانية ..

الأمانة السياسية بالشعبي تدعو للمشاركة في الحكومة المقبلة دون مستوى وزير ..

(الصادق المهدي) في نداء لـ(البشير): تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجاً آمناً يقدره لك أهل السودان ..

أحمد بلال: البشير رئيساً للجميع وموقفه (غاية الصدق) و(تسقط بس قفز إلى المجهول) ..

قناة الجزيرة : حسن الترابي.. هل يحتاج السودان الآن لحنكته السياسية؟

المنظمة السودانية للحريات الصحفية : قناة الجزيرة خالفت المهنية ..

المهدي يجدد مطالبته للبشير بالتنحي ورفع حالة الطواري ..

كان في فصل بعد تركه العمل والتحاقه بوالده لحمايته.. بعد تفاهمات.. إعادة “بشرى الصادق المهدي” للخدمة بجهاز الأمن والمخابرات برتبة المقدم ..

الحاج ادم يدعو المحتجين لتقديم آرائهم مباشرة للبشير ..

تقرير: الحوار الشبابي.. عندما تنجح المبادرات في تقريب وجهات النظر ..

مدير المرور: تشكيل لجنة عليا لاعداد تصور لاسبوع المرور العربي 2019م ..

السجن 4 شهور والغرامة 3 الف.. محاكم الطوارئ في السودان تواصل محاكمة المتظاهرين ..

المعارضة السودانية تشرع في مناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية ..

تقرير: معارك مرتزقة دارفور بليبيا.. إختلال معادلة التحالفات ..