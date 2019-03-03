نائب الرئيس يشهد تكريم 150 حافظاً للقرآن الكريم

شهد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، الأحد، تخريج عدد 150 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم من طلاب المدارس القرآنية التابعة لجمعية “الإصلاح والمواساة”، مشيداً بتجربة إدخال الخلوة القرآنية في المدارس التي أثبتت نجاحها وتطويرها في العملية التعليمية.

ووصف كبر خلال مخاطبته الاحتفال، بحضور الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، وصف القرآن الكريم بأنه المرجعية في كل العلوم الأخرى، مطالباً الأسر بالاهتمام بالتعليم للأبناء خاصة تعليم القرآن الكريم وعلومه .

وأكد توفير الدعم اللازم من رئاسة الجمهورية لخلاوى القرآن الكريم والمدارس القرآنية التي أثبتت نجاحها وتطورها، موضحاً أن أكثر الطلاب المتفوقين غالباً من حفظة القرآن الكريم وعلومه .

من جانبه كشف الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، أن الديوان قام بحصر عدد 2،883 خلوة كبيرة في كل ولايات السودان المختلفة، يتم دعمها من ديوان الزكاة الاتحادي.

وبشر عبدالرازق بتقديم الدعم اللازم لخلاوى القرآن الكريم بتوفير الدعم العيني في توفير القوت للطلاب ولشيوخ الخلاوى، بجانب الدعم النقدي لشيوخها، مؤكداً أن الديوان يلتزم من جانبه بتدريب الطلاب على كافة الحرف والمهن وتمليكهم مشروعات إنتاجية.

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